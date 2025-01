Sister do BBB25, Thamiris Maia, declarou ódio e torceu pela eliminação de Alane Dias

A sister Thamiris Maia, que entrou no BBB25 junto com sua irmã, Camilla, já está causando polêmica no X, antigo Twitter, devido aos seus comentários sobre outras edições do Big Brother Brasil.

Um dos seus posts foi sobre Alane Dias, paraense que participou da última edição do BBB. “Que ódio da Alane”, “meu sonho Alane sair, não aguento mais” e “que ódio da Alane gente” foram alguns dos comentários publicados pela nova sister.

Além de Alane, Thamiris criticou a participação de diversos participantes, como Manu Gavassi. O adm do seu perfil no X até brincou com a situação: “Lembrando aqui quando perguntei do Twitter antes dela ser confinada e ela falou rlx amigo já fiz a limpa”, publicou.

VEJA: