Sincerão do 'BBB 25' traz picuinhas antigas e tem Maike exaltado

No Sincerão desta segunda-feira, 31, do Big Brother Brasil 25, os brothers definiram um participante para cada uma das situações: "é planta e sabe disso" "já deveria ter saído há muito tempo" e "pega carona no enredo dos outros". O brother da vez tem 90 segundos para falar sobre todos os escolhidos. Já os apontados, recebem um jato de fumaça colorida e têm 30 segundos cada para a réplica. Maike e Vinícius protagonizaram um embate em que o líder da semana se exaltou.

Como de costume, a dinâmica se iniciou com os emparedados Diego Hypolito, Vilma e Vinícius.

Diego Hypolito

"É planta e sabe disso" indicou João Pedro

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou Maike

"Pega carona no enredo dos outros" indicou João Gabriel

Diego chamou Maike de mentiroso e os brothers trocaram farpas.

Vilma

"É planta e sabe disso" indicou Vitória Strada

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou Vinícius

"Pega carona no enredo dos outros" indicou Daniele Hypolito

A estudante de nutrição acusou Vinicius de mentir e inventar histórias e retomou a história de que o baiano a teria chamado de "velha sonsa". A própria edição do programa de hoje, fez um VAR que demonstrou que Vinícius na verdade chamou Diogo Almeida, filho de Vilma, de sonso.

Vinícius

"É planta e sabe disso" indicou Maike

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou Renata

"Pega carona no enredo dos outros" indicou Vilma

Vinícius disse que Renata fez uma má gestão das informações que obteve na Vitrine Seu Fifi e fez um desabafo sobre Vilma: "Jamais colocaria a senhora num lugar ruim. Me dói muito." Em sua réplica, Vilma retomou que o baiano teria inventado mentiras de Diogo quando o ex-brother estava no Paredão, assunto que já foi falado em Sincerões anteriores.

Maike

"É planta e sabe disso" indicou Daniele

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou Diego

"Pega carona no enredo dos outros" indicou Vinícius

Maike acusou Daniele de leva e traz, retomando o fato de a ginasta ter contado a Gracyanne Barbosa sobre os votos do Quarto Anos 50, acusou Diego de não se posicionar no jogo e colocou Vinícius como sombra de Aline. Em sua réplica, Diego disse que Maike não acreditou em sua ansiedade no início do programa e os dois discutiram mais uma vez. João Pedro entrou na discussão e disse que era Gabriel quem falava sobre as questões da saúde mental de Diego e defendeu Maike. Por ter sido interrompido, Diego teve mais tempo para a sua réplica.

O apresentador Tadeu Schmidt não interrompeu os dois, que continuaram discutindo durante todo o intervalo. Vinícius também participou da treta.

João Gabriel

"É planta e sabe disso" indicou Daniele

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou Diego

"Pega carona no enredo dos outros" indicou Guilherme

Ao falar de Guilherme, João Gabriel relembrou a briga que teve com Vitória. Em sua réplica, o fisioterapeuta imitou e repudiou a postura do goiano ao rivalizar com a atriz.

João Pedro

"É planta e sabe disso" indicou Daniele

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou Diego

"Pega carona no enredo dos outros" indicou Guilherme

O goiano indicou as mesmas pessoas que o irmão e relembrou Arthur Aguiar, ao dizer que Diego estava se achando muito jogador, assim como o campeão do BBB 22.

Diego, Guilherme e os gêmeos continuaram discutindo e tiveram que ser interrompidos pelo apresentador.

Guilherme

"É planta e sabe disso" indicou Renata

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou João Gabriel

"Pega carona no enredo dos outros" indicou João Pedro

Antes mesmo do apontamento, Guilherme e os gêmeos já continuaram a discussão. O fisioterapeuta acredita que os goianos tenham debochado de seu tom de voz ao chamá-los para a dinâmica.

Renata

"É planta e sabe disso" indicou Joselma

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou Vinícius

"Pega carona no enredo dos outros" indicou Vitória

Renata retomou seu embate com Joselma e acusou a pernambucana de não se posicionar, indicou que Vinícius é incoerente e foi sombra de sua dupla. Para Vitória, a bailarina afirmou que a atriz teria apenas seguido o discurso de seu grupo ao falar dela em um sincerão anterior.

Daniele

"É planta e sabe disso" indicou João Pedro

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou Maike

"Pega carona no enredo dos outros" indicou João Gabriel

A ginasta indicou que João Pedro se expõe apenas no Sincerão, o que seria uma atitude de planta.

Vitória "É planta e sabe disso" indicou Vilma

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou João Pedro

"Pega carona no enredo dos outros" indicou João Gabriel

A atriz disse que a estudante de nutrição não tem participação expressiva no jogo e esteve em volta de seu filho e agora faz o mesmo com o grupo. Ao falar de João Pedro, Vitória retomou a forma como o goiano a tratou ao escolhê-la para o castigo do monstro.

Joselma

"É planta e sabe disso" indicou Vilma

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou Renata

"Pega carona no enredo dos outros" indicou Maike

Joselma criticou a atitude de Maike ao tê-lo escolhido para permanecer no penúltimo Paredão no lugar de Eva. Na réplica de Vilma, as duas jogadoras discutiram mais uma vez.

Balanço final

Diego foi o mais indicado como "É planta e sabe disso".

Daniele foi a mais indicada como "Já deveria ter saído há muito tempo".

João Gabriel foi o mais indicado como "Pega carona no enredo dos outros".