Simone exibe barriga de 4 meses de gravidez: 'Me sentindo uma mamãe muito bonita'

Simone, da dupla com Simaria, compartilhou vídeos mostrando sua barriga de 4 meses de gravidez, usando um biquíni, nesta quinta-feira (29). A cantora, que espera uma menina, está curtindo uma viagem em Jericoacoara (CE), com o marido, Kaká Diniz, e o filho, Henry, de 6 anos.

“Bom dia! Que a luz do senhor brilhe sobre cada um de vocês. Estou me sentindo uma mamãe muito bonita, muito lindinha para vocês, com esse barrigão muito bonitinho”, brincou a cantora.

A sertaneja mandou uma mensagem de carinho aos fãs e deu uma dica que vem música nova na carreira da dupla. “Tudo muito cheio de amor, de Deus, alegria e muita paz. Estou passando para mandar só coisas para vocês, desejar o bem, deixar meu carinho de sempre e agradecer também a vocês por tanto carinho comigo esses anos todos da minha história, minha carreira, minha vida, não só comigo, mas com a minha família. Sou muito grata a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida”, disse.

a simone grávida é meu ponto fraco, olha o tamanho dessa barriga 🥺

Simone e Simaria estão prestes a lançarem músicas novas, mas não podem dar mais detalhes sobre a divulgação. “A gente tem trabalhos guardados para ficar aí, pelo menos, um ano tranquila só lançando para vocês, só música legal. Se pudesse, saía aqui cantando”, explicou Simone.