Simaria é flagrada exibindo corpaço de topless em praia

De férias, Simaria, da dupla sertaneja com Simone, foi flagrada pelos paparazzi de Formentera, na Espanha, no domingo (8). A cantora exibiu a boa forma, deixando os seios de fora.

(Reprodução / Instagram Central da Fama)

Aos 38 anos, Simaria provou não ligar para julgamento. “Como todos sabem, meu marido é espanhol. Viemos passar uns dias com a família dele e aproveitar para comemorar o aniversário dele por aqui”, disse. Ela é casada há 10 anos com o empresário espanhol Vicente Escrig, com quem tem dois filhos: Pawel e Giovanna.

“Na Espanha, a prática do topless é comum então, curti a praia ao estilo espanhol! Não esperava ser flagrada em um momento tão íntimo, mas entendi que os brasileiros estão por todos os cantos desse mundão!”, completou a sertaneja.