Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Silvio Santos: Jardim Botânico de SP recebe 45 estátuas de 'Silvinhos' coloridos

Intitulada Caravana do Silvinho, a iniciativa veio da própria família de Silvio

Estadão Conteúdo
fonte

Jardim Botânico de São Paulo recebe exposição 'Caravana do Silvinho' (Divulgação)

O apresentador Silvio Santos ganha uma nova homenagem no Jardim Botânico de São Paulo a partir desta sexta-feira, 15. O apresentador, que morreu há quase um ano, recebe 45 esculturas de "Silvinhos" pintadas por nomes como Eduardo Kobra em uma exposição aberta ao público.

Intitulada Caravana do Silvinho, a iniciativa veio da própria família de Silvio, especialmente da filha mais velha do apresentador, Cintia Abravanel, que é artista plástica. Todas as estátuas possuem 1,6 m de altura, foram feitas em fibra de vidro e levam ilustrações de artistas de cidades como Manaus, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo e municípios do interior paulista.

Patrícia Abravanel anunciou a Caravana do Silvinho durante a exibição do Programa Silvio Santos na Páscoa. A ideia é que a exposição seja itinerante e que, nos próximos meses e ao longo do próximo ano, diversas regiões do País recebam a mostra.

Como visitar a 'Caravana do Silvinho' no Jardim Botânico de São Paulo?

A exposição permanece no Jardim Botânico até o dia 14 de setembro. Há uma cobrança para visitar os "Silvinhos" - o valor do ingresso varia entre R$ 39,90 (inteira) e R$ 19,90 (meia-entrada). A visitação começa às 9h e se estende até às 17h de segunda a sexta e até às 18h nos finais de semana.

Serviço - 'Caravana do Silvinho'

  • Onde: Jardim Botânico de São Paulo - Av. Miguel Estéfano, 3031, Água Funda.
  • Quando: De 15/8 a 14/9.
  • Quanto: R$ 39,90.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EXPOSIÇÃO/SILVIO SANTOS/JARDIM BOTÂNICO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARA A CRIANÇADA

Os Rosas: Emilly Vick e seus amigos se apresentam em Belém

"A Origem dos Rosas - O Show" traz as aventuras de Emilly, Leozinho, Katlen, Void e Robson para a Assembleia Paraense

15.08.25 12h59

MÚSICA

Cantoras paraenses se reúnem com ministros da Cultura e do Turismo para garantir investimentos

Artistas locais buscam garantir investimentos e mais valorização para o ritmo brega

15.08.25 11h07

PRISÃO

Influenciador Hytalo Santos e seu marido são presos em São Paulo; veja

Ele é alvo de duas ações no Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa e Bayeux, além de uma investigação no Ministério Público do Trabalho.

15.08.25 9h42

COP 30

Nilson Chaves entra na reta final do lançamento de série de sete músicas

Projeto em homenagem à Amazônia, terá mais uma canção disponibilizada para o público

15.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

FATURAMENTO DOBRADO

Mulher com duas vaginas e dois úteros fatura milhões com conteúdo adulto; conheça!

A jovem de 27 anos possui uma condição rara que atinge 0,3% das pessoas com útero e vagina

14.08.25 16h18

'ANABOLIZANTES'

Após fotos de biquíni, Virginia Fonseca vira alvo de especulações na web; veja a evolução do shape

Influenciadora apareceu de biquíni nas redes e internautas reagiram com elogios e críticas sobre mudanças físicas

13.08.25 22h08

PRISÃO

Influenciador Hytalo Santos e seu marido são presos em São Paulo; veja

Ele é alvo de duas ações no Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa e Bayeux, além de uma investigação no Ministério Público do Trabalho.

15.08.25 9h42

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Padre é notificado após declarações preconceituosas sobre morte de Preta Gil durante missa

Diocese diz que padre prestará esclarecimentos às autoridades competentes

14.08.25 22h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda