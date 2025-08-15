Silvio Santos: Jardim Botânico de SP recebe 45 estátuas de 'Silvinhos' coloridos

O apresentador Silvio Santos ganha uma nova homenagem no Jardim Botânico de São Paulo a partir desta sexta-feira, 15. O apresentador, que morreu há quase um ano, recebe 45 esculturas de "Silvinhos" pintadas por nomes como Eduardo Kobra em uma exposição aberta ao público.

Intitulada Caravana do Silvinho, a iniciativa veio da própria família de Silvio, especialmente da filha mais velha do apresentador, Cintia Abravanel, que é artista plástica. Todas as estátuas possuem 1,6 m de altura, foram feitas em fibra de vidro e levam ilustrações de artistas de cidades como Manaus, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo e municípios do interior paulista.

Patrícia Abravanel anunciou a Caravana do Silvinho durante a exibição do Programa Silvio Santos na Páscoa. A ideia é que a exposição seja itinerante e que, nos próximos meses e ao longo do próximo ano, diversas regiões do País recebam a mostra.

Como visitar a 'Caravana do Silvinho' no Jardim Botânico de São Paulo?

A exposição permanece no Jardim Botânico até o dia 14 de setembro. Há uma cobrança para visitar os "Silvinhos" - o valor do ingresso varia entre R$ 39,90 (inteira) e R$ 19,90 (meia-entrada). A visitação começa às 9h e se estende até às 17h de segunda a sexta e até às 18h nos finais de semana.

Serviço - 'Caravana do Silvinho'

Onde: Jardim Botânico de São Paulo - Av. Miguel Estéfano, 3031, Água Funda.

Quando: De 15/8 a 14/9.

Quanto: R$ 39,90.