Aos 93 anos, Silvio Santos está internado em hospital e não tem previsão de alta, diz jornal

O fundador do SBT, Silvio Santos, de 93 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da cidade de São Paulo, para tratar dos sintomas da H1N1. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

O apresentador foi internado na terça-feira (16), e desde então, continua na unidade hospitalar para realizar exames médicos. Segundo pessoas próximas da família Abravanel, ainda não há previsão de alta para Silvio Santos.

A equipe responsável pela recuperação de Silvio está preocupada com a idade avançada do comunicador, um fator de risco para pessoas acometidas pela H1N1.

SBT SE POSICIONA

Após a repercussão da reportagem da Folha de S. Paulo, o SBT divulgou em conta que Silvio Santos não estaria doente nem internado. A Folha, no entanto, segue com a informação.

Vale lembrar que Silvio não apresenta mais nenhum quadro no SBT há dois anos. Seu antigo programa é hoje chefiado por sua filha, Patrícia Abravanel.

No final do ano passado, a filha mais velha de Silvio, Cintia Abravanel, falou sobre a saúde delicada do pai. "O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Não é mais aquela pessoa. Ficar velho é muito ruim; dói tudo. Para ele, é difícil não ser mais quem era, não se identifica com o corpo envelhecido", disse.