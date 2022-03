Silvio Santos aparece sem dentes e vira chacota na internet

Após Silvio Santos, dono do SBT, aparecer em uma foto sem os dentes, muito foi comentado a respeito do ocorrido. Uma imagem do apresentador, aparentemente sem a prótese dentária, foi publicada pela chef Karlota Fonseca, que cozinhou para os Abravanel na casa da família em Celebration, na Flórida.

VEJA MAIS

Íris Abravanel, esposa de Silvio e escritora de novelas, aparece ao lado do marido e da chef. O trio está rindo em um momento descontraído. A repercussão da imagem foi imediata. Muitos cobraram o apresentador pela boa aparência e acharam um absurdo o dono do SBT estar aparentemente sem os dentes.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)