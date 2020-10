Silva não está mais namorando estilista

O cantor Silva não está mais namorando o estilista Renan Mantovaneli. Eles iniciaram a relação no fim do ano passado. Em julho, o artista ganhou uma declaração do amado nas redes sociais ao completar 32 anos. Silva já deletou as fotos com o ex-amor e deixou de segui-lo no Instagram.

Renan, que também é empresário do ramo da moda, mora no Espírito Santo e vinha acompanhando o cantor nos shows e eventos que ele fazia, cuidando de seus figurinos.

Silva está na Bahia, e na semana passada chamou a atenção nas redes sociais ao divulgar seu perfil no site de conteúdo adulto Only Fans.