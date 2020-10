Sikêra Jr. pensou em suicídio antes de virar famoso: ‘Me sentia derrotado’

Sikêra Jr. é o entrevistado de Daniela Albuquerque, no programa Sensacional, da Rede TV!, que vai ao ar nesta quinta-feira (22), às 22h50. O jornalista relembra o início da carreira, os primeiros trabalhos no rádio e conta que passou por momentos complicados antes do sucesso.

O apresentador conta que antes de ser famoso, a morte da mãe e do cunhado em um acidente de carro na véspera de Natal e o falecimento do pai, pouco tempo depois foram momentos que o desestabilizaram. Sikêra revela que ainda novo perdeu a casa em que mora em uma enchente.

“Trocava a minha voz para dormir em um lugar seguro”, relembra a época que era desempregado e pedia auxílio para rádios locais. O apresentador chegou a pensar em tirar a própria vida se jogando na frente de um caminhão.

“Sentei na avenida principal de Maceió e fiquei pensando: ‘Rapaz, esse caminhoneiro já tem tanto problema, vou arrumar outro para ele? E se eu não morrer e ficar preso numa cama? O que eu faço?’. A minha família já não acreditava mais em mim. Eu tinha tudo para não ter futuro, me achava o derrotado”, desabafa.

Hoje, após 20 anos de carreira, o jornalista conquistou a TV e a internet apresentando as edições dos telejornais Alerta Amazonas, para o estado, e Alerta Nacional, para todo o país, além de ter mais de 9 milhões de seguidores que o acompanham nas redes sociais.

“Não posso pedir mais nada ao meu senhor Jesus Cristo. Só tenho a agradecer”, afirma.