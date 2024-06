Shows de hoje do Parárraiá: saiba quem canta e os horários desta sexta-feira (14/06)

O Parárraiá terá mais uma noite de grandes shows hoje e põe os amantes de São João para ferver com atrações nacionais e locais. O evento ocorre no estacionamento do Mangueirão e a entrada é gratuita. Portões abrem às 18h todos os dias. O evento busca criar uma festa de São João própria da Região Amazônica, e construir um festival local que possa competir com os nacionais.

No segundo dia do festival, nesta sexta-feira (14), quem começa animando a festa é a banda Fruto Sensual. Logo depois começam as apresentações das atrações nacionais Hugo e Guilherme, Wesley Safadão e Matheus Fernandes. A aparelhagem Crocodilo fecha as festividades.

Além das atrações musicais, o festival conta com apresentações das quadrilhas 'Mocidade Junina' e 'Sedução Ranchista'.

A última vez que o cantor Wesley Safadão esteve em belém foi em dezembro do ano passado com o bloco 'Vai Safadão'.

Confira o horário de cada apresentação desta sexta (14):

18h – Abertura Dj Assayag

20h – Banda Local: Fruto Sensual

21h30 – Hugo e Guilherme

Wesley Safadão - (a definir)

Matheus Fernandes (a definir)

Aparelhagem Crocodilo

Quadrilhas: Mocidade Junina / Sedução Ranchista

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)