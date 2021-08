Show Melhores do Norte chega ao Teatro Margarida Schivasappa

As mais diversas situações vividas no cotidiano dos paraenses envolvendo desde os transtornos causados pelos tradicionais torós ou mesmo o modo de falar tipicamente local estão no show “Os melhores do Norte”. A apresentação é uma criação dos humoristas e influenciadores Rayana Corrêa, Renato Reis, Bruno Diferente, Luciano Farinha, Malaco Pregador, além do grupo de humor Panelinha 2.0, com participação especial do humorista conhecido como Hulk Pão, direto de Macapá. Eles vão estar neste domingo, 15, às 18h, no Teatro Margarida Schivasappa, do Centur.

O show tem um pouco de tudo. Vai do stand-up, passando pela paródia, encenação teatral e interação com o público e é resultado do sucesso iniciado por essa turma na internet. Reformulado para os palcos para contar com a presença do público, traz novos textos e sucessos consagrados juntos e misturados em duas horas de risada garantida. “É um show muito diversificado, onde fazemos chacota de tudo, desde coisas da infância, a situação conjugal do brasileiro, das coisas paraenses e do cenário político atual do Brasil, entre outras coisas. Cada artista vem trazendo uma coisa diferente para público”, garante o organizador do evento, Bob Fllay, que também se apresenta no show.

Ele integra o grupo Panelinha 2.0 e conta que na verdade sempre fez humor “com a intenção de levar um pouco de leveza para vida das pessoas”, destaca. Mas no contexto atual, isso acabou se consolidando. “Agora vivemos um momento muito conturbado nas redes sociais. É briga política o tempo todo, é mídia falando de doença e o momento está tenso na internet. Todo mundo tem uma opinião contundente sobre algum assunto. Quem discorda, discorda ferozmente. É uma coisa tão pesada que a gente vem com humor para dar uma quebrada nisso e tentar amenizar um pouco esse caos que está nas redes sociais, que está na vida dos brasileiros”, justifica.

Um dos pontos altos na apresentação do grupo é a identificação do público com o que é mostrado no palco. “Considero esse o nosso diferencial. A gente fala a língua que o paraense fala. Aliás, explora bastante isso, afinal de contas o Pará tem um vocabulário muito vasto. Quando usamos isso no show e nos vídeos na internet, isso dá autenticidade para gente. Quando as pessoas veem a gente falando a língua que eles falam no dia a dia, não tem como não se identificar”, afirma.

O resultado tem se traduzido principalmente no alcance dos vídeos produzidos para a internet. “No primeiro já batemos quase dois milhões de visualizações e de lá para cá só aumentou”, comemora. O segredo, acredita, seja abordar questões cotidianas e até mesmo mazelas vivenciadas por aqui. “Temos vídeos sobre lendas daqui, assim como temos aqueles fazendo chacota com as mazelas, com a rua que está suja, com a enchente, procuramos ser a voz do povo mas de uma forma bem humorada”, diz.

Além da capital paraense, o show será levado ainda este ano para Santarém, Parauapebas, Marabá, Curitiba e Santa Catarina incluindo 13 cidades, entre elas, Florianópolis, Navegantes e Brusque.

Agende-se: Show “Os melhores do Norte”, com os humoristas e influenciadores Rayana Corrêa, Renato Reis, Bruno Diferente, Luciano Farinha, Malaco Pregador, Hulk Pão e o grupo Panelinha 2.0. Dia 15, às 18h, no Teatro Margarida Schivasappa, do Centur. Ingressos: R$ 40. Mais informações: (91) 98522-2584.