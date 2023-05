Show de Mc Pipokinha é cancelado em Curitiba e deputado estadual comemora a decisão

A cantora MC Pipokinha estava com show marcado para próximo dia 20, na boate Shed, em Curitiba. Mas após uma série de divergências acerca da realização do evento, o espaço se pronunciou, no último domingo (14), e informou que o show havia sido cancelado, uma vez que o deputado estadual Tito Barrichello (União), de perfil conservador, ameaçou que, se a funkeira subisse no palco para se apresentar, receberia voz de prisão.

Na semana passada, o deputado teve conhecimento da agenda da funkeira e proferiu ofensas à cantora durante fala no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Na ocasião, ele exibiu algemas e ameaçou prendê-la caso fizesse uma apresentação de cunho pornográfico. Ele também entrou em contato com o NUCRIA (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) e um pedido judicial foi efetivado para que o show não acontecesse.

A boate anunciou o cancelamento do show de Pipokinha em virtude dos “últimos acontecimentos e divergências”. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, disseram:

“Tendo em vista os últimos acontecimentos e divergências sobre a composição na apresentação do show, a Shed Curitiba optou pelo cancelamento do show da MC Pipokinha, que seria realizado no sábado dia 20/05. Certos da compreensão de todos, em breve informaremos qual artista estará na Shed nesse dia“, informou a casa noturna.