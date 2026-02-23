Capa Jornal Amazônia
Show de Maria Bethânia é cancelado no no Coala Festival de Portugal; Caetano Veloso fará o show

Estadão Conteúdo

A cantora Maria Bethânia não se apresentará mais na edição 2026 do Coala Festival Portugal. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 23, em publicação nas redes sociais do evento. A brasileira seria uma das principais atrações do festival, que ocorre na cidade de Cascais, no final de maio.

"Maria Bethânia e o Coala Festival Portugal informam que a artista não mais se apresentará na edição deste ano do evento", afirmou o comunicado. "Seguimos cheios de expectativas em ainda viver esse encontro juntos em outro momento", pontuou a organização do festival.

Cerca de uma hora após a notícia do cancelamento da apresentação, o Coala Festival anunciou o substituto de Maria Bethânia - seu irmão Caetano Veloso.

"Um dos maiores nomes da música brasileira. Com uma carreira que atravessa mais de cinco décadas, marcada por inovação, poesia e uma presença cultural imensurável. Um ícone que dispensa apresentações", afirmou a organização do evento em suas redes sociais.

Procurada pelo Estadão, a assessoria do festival afirmou que o cancelamento se deu por "motivo de força maior". A assessoria de Bethânia não respondeu à reportagem. O espaço segue aberto.

O Estadão apurou que o festival divulgou a participação da cantora antes mesmo da assinatura do contrato. O Coala não comentou essa informação.

Criado em 2014 na cidade de São Paulo, o Coala Festival se estabeleceu como um dos principais festivais de música brasileira do País e, nos últimos anos, expandiu sua atuação para Portugal. Em 2024, o evento fez sua primeira apresentação na Europa, levando nomes como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Rubel e Céu para a cidade de Cascais.

Palavras-chave

MÚSICA/MARIA BETHÂNIA/COALA FESTIVAL/PORTUGAL/CANCELAMENTO
