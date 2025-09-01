Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Show de Kanye West em SP será no Autódromo de Interlagos, diz site

Estadão Conteúdo

Kanye West vai se apresentar no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, no dia 29 de novembro. A informação foi divulgada pelo Portal Leo Dias neste domingo, 31. Até então, havia indefinição a respeito do local em que o rapper se apresentaria na cidade.

A pré-venda dos ingressos deve ter início na próxima quinta-feira, 4 de setembro, a partir das 18h. Terão prioridade de compra os fãs que se cadastraram previamente no site do evento e estão em grupos oficiais do WhatsApp da organização.

Kanye West volta ao Brasil para um show após mais de uma década. Em 2013, se apresentou no festival SWU, em São Paulo. Cinco anos antes, em 2008, cantou no Tim Festival em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2025, se apresentará em show único na capital paulista.

Recentemente, Kanye foi alvo de controvérsias após publicar declarações nazistas em suas redes sociais. Ele também comprou um espaço de propaganda no intervalo do Super Bowl para anunciar o site de sua marca que vendia camisas com estampas de suástica nazista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA

Kanye West

Show

SP
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

PRESENÇA

Anna Suav leva cultura hip-hop amazônida à França no Festival Trópix de Été

Radicada em Belém, a cantora é uma das principais apostas da nova geração do rap feminino nacional

31.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

Novela turca

Novela turca: Conheça as atrizes com mais seguidores nas redes sociais

Atrizes turcas são um sucesso nas redes sociais com carisma, talento e beleza

31.08.25 18h00

SAÚDE

Péricles revela truque para perder 50 kg sem bariátrica; veja o antes e depois

Cantor detalhou rotina para emagrecer de forma saudável, sem recorrer à cirurgia bariátrica

30.08.25 19h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda