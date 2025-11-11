Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Show de Kanye West em SP busca novo local, diz empresa de ingressos

Estadão Conteúdo

Após Kanye West (agora chamado de Ye) ter sua apresentação marcada para 29 de novembro, no Autódromo de Interlagos, vetada pela Prefeitura de São Paulo, o rapper agora procura um novo palco na cidade. Em contato com o Estadão por meio de sua assessoria, a Q2 Ingressos, que vende entradas para o show, afirmou que o artista ainda se apresentará na capital e que um novo local deve ser anunciado em breve.

"O show de Ye continua confirmado e vai acontecer", disse a companhia. "Mesmo após a revogação do local originalmente previsto, a produção do evento já está definindo um novo espaço para a realização do show."

"Pedimos a todos que fiquem tranquilos e aguardem um pouco mais - em breve divulgaremos pelas redes sociais o novo local. Também reforçamos que não procede a informação veiculada por alguns canais de fofoca sobre o cancelamento do evento ou sua transferência para o CENA2K."

Embora os organizadores ainda busquem um novo local, a empresa garantiu que, em caso de cancelamento, divulgará informações para reembolso.

O discurso antissemita de Ye

Em diversas postagens no X (antigo Twitter), West fez diversas postagens ofensivas, incluindo "Eu sou nazista", "Eu amo Hitler, e agora, vadias?", "Eu nunca vou me desculpar por meus comentários sobre judeus", "judeus na verdade odeiam pessoas brancas e usam pessoas negras" e "Eu sou racista, estereótipos existem por uma razão e todos eles são verdade".

Ele também foi processado por um ex-funcionário, Trevor Phillips, que alegou ter sido discriminado pelo rapper, atribuindo a ele frases como "os judeus querem acabar comigo" e "os judeus roubam todo o meu dinheiro" e "Hitler foi genial". Outro antigo empregado de West, Murphy Aficionado, o acusou de assédio, citando um incidente em que o antigo chefe o forçou a ouvir ele e sua parceira, Bianca Censori, fazendo sexo.

West chegou a se desculpar por suas falas antissemitas em 2023, mas voltou atrás e reforçou as falas preconceituosas no começo de 2025, mesma época em que afirmou ter descoberto que está no espectro autista. Ele voltou a pedir desculpas meses depois, dizendo estar "farto de antissemitismo".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/SHOW/KANYE WEST/VETO/BUSCA/NOVO LOCAL
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

'A nossa cultura é o legado mais bonito', declara Gaby Amarantos no Mais Você sobre COP 30

Gaby destacou a importância de olhar para a Amazônia como símbolo de modernidade e não apenas de tradição

12.11.25 11h51

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Mais Você: Ana Maria Braga recebe Gaby Amarantos para um café da manhã com iguarias amazônicas

O programa foi ar na manhã desta quarta-feira (12)

12.11.25 11h11

beijo técnico?

Vídeo: beijo intenso de Mel Maia e André Lamoglia choca web e viraliza

Nomes dos atores entraram nos tópicos mais comentados do momento na noite de terça-feira (11)

12.11.25 10h32

PRESENÇA

Cacique Raoni, Gilberto Gil e ministra Sônia Guajajara participam de evento Vozes da Sabedoria

Após o painel, foi exibido o documentário “Tuíre e a Casa das Mulheres Guerreiras”, em homenagem à força e ao legado de Tuíre Kayapó.

11.11.25 17h34

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alexia Novelino: quem é a namorada paraense de João Silva, filho do Faustão?

A jovem é filha do ex-deputado estadual do Pará e empresário Alessandro Novelino

12.11.25 8h53

beijo técnico?

Vídeo: beijo intenso de Mel Maia e André Lamoglia choca web e viraliza

Nomes dos atores entraram nos tópicos mais comentados do momento na noite de terça-feira (11)

12.11.25 10h32

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Mais Você: Ana Maria Braga recebe Gaby Amarantos para um café da manhã com iguarias amazônicas

O programa foi ar na manhã desta quarta-feira (12)

12.11.25 11h11

BRIGA DE FAMÍLIA?

Boninho rebate Narcisa após ser chamado de 'péssimo pai': 'Exposição desnecessária'

O diretor criticou o tom da entrevista e disse que sempre esteve presente na vida dos três filhos

12.11.25 9h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda