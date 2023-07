‘Show de Humor do Robertinho’, de Hitalon Bastos, estreia em Belém

Hitalon Bastos, vencedor do Campeonato Nacional de Stand Up Comedy pelo Risadaria, em 2013, chega em Belém no próximo dia 15 de agosto, no Theatro da Paz. A capital paraense foi o local escolhido para a turnê de estreia do ‘Show de Humor do Robertinho’.

“Decidir iniciar em Belém porque meu público é bem forte, bem grande mesmo. Já morei no Pará, e foi o Estado onde começou a minha história. Comecei a trilhar a minha carreira no teatro quando morava em Tailândia, nordeste paraense. Quando estava prestes a completar 16 anos, escrevi minha primeira peça para a igreja do município. Minha história toda começou no Pará, e é o local onde quero começar esse show! O povo paraense é muito acolhedor, alegre e gosta de festejar e sorrir. Tem tudo para dar certo esse show aí em Belém”, relembra Hitalon.

Robertinho foi o personagem criado pelo humorista para entreter seus mais de um milhão de seguidores no Instagram. Ele passa por situações do cotidiano sempre surpreendendo os internautas, mas sem esquecer da alegria em levar a vida.

“Só vejo esse show dando certo, funcionando muito bem e lotado. Quem sabe o ‘Show de Humor do Robertinho’ não tem até duas sessões! Roberto é muito querido do público, e em Belém ele tem muitos admiradores. Então eu espero e tenho essa expectativa de que lote o teatro, quem sabe duas sessões aí e que seja só sucesso”, prevê.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online ou na bilheteria do Theatro da Paz.

Agende-se

Show de Humor do Robertinho

Data: 15 de agosto

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos: https://www.ticketfacil.com.br/eventos/tp-show-de-humor-do-robertinho.aspx