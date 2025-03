Show de Gilberto Gil no Rio teve Marisa Monte de surpresa e gritos de 'sem anistia'

A estreia do show Tempo Rei, de Gilberto Gil, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (29), teve uma surpresa de primeira grandeza: Marisa Monte se juntou ao artista baiano no palco da Farmasi Arena para cantar A Paz, clássica parceria de Gil com João Donato (1934-2023), na seção acústica do espetáculo, que marca a última turnê do artista. O público vibrou imensamente, em um dos momentos mais emocionantes do show.

"Viva Marisa!", agradeceu Gil, ao final da canção. A cantora, que havia beijado sua mão, retribuiu: "Viva Gil!".

Antes de Cálice, durante a exibição de um depoimento em vídeo de Chico Buarque (parceiro de Gil na composição), um coro de "sem anistia!" ecoou pelos quatro cantos da arena carioca, esquentando o clima para a execução do libelo anticensura que foi proibido pelo regime militar dos anos 1970.

Antes de aportar em São Paulo, para quatro datas no Allianz Parque (11, 12, 25 e 26 de abril), Tempo Rei tem sequência no espaço da zona oeste carioca hoje (domingo, 30 de março) e no próximo fim de semana (5 e 6 de abril). Novas participações especiais de grandes nomes estão previstas para cada noite.

VEJA MAIS

A apresentação de ontem foi a segunda da turnê - iniciada em Salvador em 15 de março - que vai passar por dez capitais brasileiras. No Rio, Gil repetiu a homenagem feita à filha Preta Gil na estreia, em Salvador.

"Eu ofereci essa canção para ela lá, e hoje ela está aqui de novo. Pretinha, minha querida filha Preta", disse o cantor, antes de apresentar Drão, inspirada em Sandra Gadelha, mãe de Preta e de outros dois filhos de Gilberto Gil.

Ao longo de 2h20 de show, o artista de 82 anos mostrou vigor vocal, destreza instrumental de sempre e muita energia. Ao final do show, ganhou da plateia um coro de "Gil, eu te amo".

No bis, despediu-se do palco sambando, depois de entoar um trecho de Na Baixa do Sapateiro (de Dorival Caymmi), deixando o público com uma versão gravada de Sítio do Pica-pau Amarelo.