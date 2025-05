Show ‘Arthur Nogueira canta Antonio Cicero: Embarque para Citera' volta a Belém neste sábado (31)

Após estrear em Belém no dia 20 de fevereiro, o show “Arthur Nogueira canta Antonio Cicero: Embarque para Citera" retorna a Belém neste sábado, 31. A apresentação desta vez será no Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso, 2540) e traz ao público paraense o repertório selecionado pelo cantor e compositor Arthur Nogueira que homenageia o amigo e parceiro musical Antonio Cicero, poeta, compositor e filósofo, que faleceu em Zurique, em 23 de outubro de 2024, aos 79 anos. Em formato intimista de voz, violão e guitarra, o show reúne músicas compostas por Nogueira e Cicero na última década, além de clássicos escritos pelo poeta em parceria com Marina Lima e Adriana Calcanhotto.

Representantes de gerações distintas da música popular brasileira, Arthur Nogueira e Antonio Cicero construíram uma intensa parceria que resultou em canções, livros e espetáculos de poesia e música apresentados por todo o Brasil. As obras da dupla foram gravadas por cantoras como Gal Costa (“Sem medo nem esperança”) e Fafá de Belém (“Consegui”). “Com quase 45 anos de diferença de idade, em muitos momentos eu me senti mais velho que o Cicero. Ele gostava de contar histórias, mas preferia vivê-las. Eu nunca conheci alguém tão entregue ao presente, sem medo nem esperança”, afirma Nogueira.

Arthur Nogueira diz que para formar o repertório do show usou do seguinte critério: "Pensei em Marcelo, Marina e o mar. Três elementos determinantes na obra do Cicero. Marcelo, seu grande amor, Marina, a irmã responsável por transformar o filósofo Antonio Cicero em um letrista popular, e o mar, por onde ele sempre gostou de viajar, física e poeticamente. O show, então, tem basicamente três blocos, sobre esses temas. Escolhi as canções a partir deles, com ênfase nas canções que fizemos juntos ao longo de 20 vinte anos de amizade", explica o artista.

Do ponto de vista cênico, o espetáculo preza pelo cuidado com quesitos como luz e cenário. “Eu convidei o Vitor Souza Lima, que é diretor de cinema, meu conterrâneo e parceiro audiovisual em muitos projetos, para construir uma narrativa em vídeo a partir das canções e do roteiro do show. Defini o repertório e enviei áudios de WhatsApp para ele, para que pudesse trabalhar a partir da maneira como eu me aproprio dessas canções", relata Arthur.

Artista e intelectual reconhecido em todo o mundo, Antonio Cicero foi membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Ele escreveu os livros de ensaios “O mundo desde o fim” (1995), “Finalidades sem fim” (2005), “Poesia e filosofia” (2012) e “A poesia e a crítica” (2017) e os livros de poemas “Guardar” (1996, Prêmio Nestlé de Literatura Brasileira), “A cidade os livros” (2002) e “Porventura” (2012, Prêmio ABL de Poesia). Autor de diversos hits, suas composições entraram para a história da música popular brasileira. Cicero é autor de letras para músicas de Marina Lima, Adriana Calcanhotto, João Bosco, entre outros compositores.

Um dos destaques da música contemporânea brasileira, Arthur Nogueira lançou seis álbuns próprios, entre os quais “Sem medo nem esperança” (2015) e “Brasileiro profundo” (2022). Compôs melodias para versos de grandes nomes do mundo, como Antonio Cicero (Brasil), Adília Lopes (Portugal) e Adonis (Síria). Suas canções foram gravadas por Gal Costa e Cida Moreira. É o produtor musical dos álbuns “Humana” (2019), de Fafá de Belém, e “Só” (2020), de Adriana Calcanhotto. Produziu e apresentou a série “Canto poesia: poetas na canção popular do Brasil” (2023), na Rádio Cultura Brasil.

Serviço: Arthur Nogueira canta Antonio Cicero: Embarque para Citera, no Teatro do Sesi - Av. Almirante Barroso, 2540.

Data: 31/05/2025

Hora: 20h

Valor: R$ 40,00 (Inteira) / R$ 20,00 (Meia)

Classificação: 16 anos

Ingressos online: https://bileto.sympla.com.br/event/106000

Ingressos na bilheteria do teatro: A bilheteria presencial funciona de terça a sexta-feira, de 9h às 12h e de 13h às 18h. No dia do evento, a partir das 14h até o início do espetáculo. Sábados, domingos e feriados, somente quando houver espetáculo, a partir das 14h.