Shia LaBeouf terá de fazer reabilitação e pagar fiança após confusão no Mardi Gras

O ator Shia LaBeouf foi encaminhado pela Justiça dos Estados Unidos a um programa obrigatório de reabilitação após um incidente ocorrido durante as celebrações do Mardi Gras, em Nova Orleans, no início do mês. A decisão foi determinada por uma juíza local nessa quinta-feira, 26, após a prisão do artista sob suspeita de agredir duas pessoas no bairro French Quarter.

Segundo a Associated Press, o ator, de 39 anos, foi acusado de duas acusações de agressão simples. Como parte das novas condições para responder ao processo em liberdade, ele deverá iniciar tratamento para abuso de substâncias e se submeter a testes semanais de drogas.

Durante a audiência, LaBeouf concordou com as medidas impostas pela Justiça, que também incluem o pagamento de fiança no valor de 100 mil dólares, cerca de R$ 513 mil. Um teste toxicológico realizado no tribunal, segundo seu advogado, não indicou presença de substâncias ilegais no organismo do ator.

Juíza criticou comportamento durante festa

A juíza Simone Levine, do Tribunal Criminal da Paróquia de Orleans, criticou a conduta do ator durante o Mardi Gras e afirmou estar preocupada com "a segurança da comunidade". Segundo ela, LaBeouf "não leva seu vício em álcool a sério".

De acordo com o processo, além das agressões físicas, o ator teria gritado ofensas homofóbicas durante o episódio. A defesa afirmou em audiência que "estar bêbado no Mardi Gras não é crime".

LaBeouf ainda não apresentou uma declaração formal de culpa ou inocência em relação às acusações.

Relato policial descreve agressões em bar

O Departamento de Polícia de Nova Orleans informou que agentes foram acionados após uma denúncia de agressão em um estabelecimento localizado na Royal Street. Funcionários do local teriam retirado o ator após ele causar desordem.

Segundo o relatório policial, LaBeouf teria atingido uma das vítimas diversas vezes com socos. Após deixar o local, ele teria retornado "ainda mais agressivo" e voltado a atacar o mesmo homem, além de socar uma segunda vítima no nariz.

Testemunhas conseguiram contê-lo até a chegada dos policiais. O ator foi levado a um hospital para tratamento de ferimentos não especificados e acabou preso após receber alta.

Um relatório adicional identificou um artista local como uma das supostas vítimas. O documento também afirma que o ator teria feito ameaças de morte durante a confusão.

Restrições judiciais e reação nas redes

A decisão judicial determina que LaBeouf não mantenha contato com as duas vítimas nem retorne ao bar onde ocorreu o incidente. A juíza também negou pedidos do ator para viajar enquanto o processo estiver em andamento.

Horas após a divulgação da prisão, LaBeouf publicou uma breve mensagem na rede social X: "Free me" ("Me libertem").

Conhecido por trabalhos em filmes como Transformers e Ninfomaníaca, o ator já enfrentou outros problemas legais ao longo da carreira relacionados a episódios de comportamento violento.