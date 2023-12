Sheron Menezzes revela dormir em quarto separado do marido ‘há anos’

Sheron Menezzes revelou uma experiência inusitada entre ela e o marido, Saulo Bernard, durante a entrevista no ‘Quem Pode, Pod’, na última terça-feira (05). Durante o bate-papo com as apresentadoras, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz disse que ela e o marido dormem em quartos separados ‘há anos’.

De acordo com ela, o episódio aconteceu durante sua fase de puerpério- pós-gravidez-, onde precisou revezar os cuidados do filho com Saulo. “Começamos (a dormir em quartos separados)porque alguém tinha que descansar, então o que eu fazia: ficava durante o dia com ele (bebê), e ele (Saulo) ficava durante a noite. E ia lá e levava ele para eu dar o peito. Aí ele começou a dormir no outro quarto”, iniciou. Confira!

A atriz ainda afirmou que o esquema trouxe vários benefícios para o casamento, incluindo uma vida sexual ativa. “Nós temos quartos separados, dormimos juntos quando a gente quer, a gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme e aí a gente dá boa noite. O Saulo tem o quarto dele, tenho meu quarto e meu filho tem o quarto dele”, completou.

O esquema ajudou outras duas amigas de Sheron Menezzes, que, segundo ela, estão “super felizes”. “A dinâmica fluiu, a gente lida bem com isso, eu tenho o sono leve, ele se mexe muito. [...] Ele é surfista, acorda às 5h da manhã. Eu sou obrigada a acordar 5h da manhã? Eu gosto de dormir mais cedo, ele mais tarde”, finalizou a artista.

Sheron Menezzes e Saulo Bernard se conheceram em 2011, durante show do Red Hot Chilli Peppers, no Rock in Rio. Os dois são pais de Benjamin, de 6 anos, e oficializaram a união em uma cerimônia íntima no ano passado, na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)