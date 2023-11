Sheron Menezzes é eleita a Mulher Mais Sexy do Mundo em 2023; Lista reúne 100 mulheres

A atriz Sheron Menezzes foi eleita a “Mulher Mais Sexy do Mundo em 2023” pelo Clube da VIP, que há 11 anos indica as mulheres consideradas mais atraentes, com uma lista com 100 beldades. A protagonista da novela “Vai na Fé” se tornou a segunda mulher negra a entrar na lista de vencedores.

Sheron Menezzes se consagrou a mulher mais sexy do mundo, deste ano, em uma competição que trouxe em segundo lugar Deborah Secco e Bruna Marquezine, na terceira posição. A atriz vencedora foi escolhida a partir de uma votação que reúne colecionadores de revistas e especialistas.

Realizado pelo Clube da VIP, que há 11 anos indica as mulheres consideradas mais atraentes, Sheron se destacou em 2023. Ela é a segunda mulher negra eleita na lista, a primeira foi a cantora Iza, vencedora por dois anos consecutivos.

Confira:

Confira as vencedoras dos últimos anos

2023: Sheron Menezzes

2022: Anitta

2021: Paolla Oliveira

2020: Iza

2019: Iza

2018: Leticia Colin

2017: Anitta

2016: Marina Ruy Barbosa

2015: Grazi Massafera

2014: Bruna Marquezine

2012: Isis Valverde