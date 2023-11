Sheron Menezzes revela ter sido vítima de assalto à mão armada: ‘Renasci’

Sheron Menezzes usou o perfil no Instagram, nesta sexta-feira (03), para relatar ter sido vítima de um assalto à mão armada há dois dias. Durante o depoimento, a artista diz se sentir "renascida" por sobreviver a duas experiências inesperadas.

“Fiquei pensando se devia vir falar para vocês, mas acordei tendo a consciência de que vivi um milagre. Então, eu vim contar", iniciou ela.

Em seguida, Sheron detalhou o acontecimento, e, que durante a abordagem, quatro homens armados desceram de outro veículo e pediram o celular, a aliança e o carro. A atriz teve ferimentos leves, mas passa bem.

"Há dois dias, eu sofri um assalto. Um carro fechou o meu na pista da esquerda. Desceram quatro homens fortemente armados, querendo roubar as coisas, querendo levar o carro, pediram para o descer [...] Enquanto eu estava descendo, um ônibus a mais de 80 km por hora, eu acredito, bateu na traseira do meu carro enquanto eu estava sendo assaltada. Esse motorista não viu o que estava acontecendo, não viu o carro parado na rua. Eu me machuquei, mas foi muito pouco perto do que tinha acontecido".

Sheron ainda afirma que está bem, em casa com a família. “Me sinto renascida, como se eu tivesse dois aniversários, uma nova oportunidade de fazer melhor”.

Outros artistas e amigos da atriz também lamentaram o acontecimento nos comentários do post. “Que milagre, que bênção! Te amo muito!”, disse Preta Gil. “Graças a Deus que você está aqui! Viva a vida, meu amor!”, afirmou Taís Araújo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)