Você sabia? Cena famosa de Shelley Duvall demorou 3 dias e gerou trauma na atriz

A atriz Shelley Duvall morreu nesta quinta-feira (11), aos 75 anos, e deixou seu legado nos filmes. Entre tantos trabalhos marcantes, como em Popeye (1980), ela possui o mais traumatizante: Wendy Torrance, em "O Iluminado" (1980), dirigido por Stanley Kubrick. A produção cinematográfica possibilitou a cena mais famosa da carreira da atriz, mas a troco de muito de esgotamento durante as gravações.

O "take" emblemático é ao lado de Jack Torrance, que interpreta o Jack Nicholson, seu marido aspirante a escritor e alcoólatra em recuperação que tem a sanidade mental prejudicada por influência das forças sobrenaturais. Na cena, ele a persegue pelo hotel Overlook, onde estão passando um período com o filho, e abre um buraco na porta do banheiro do local com um machado enquanto diz: "Here's Johnny!" ("aqui está o Johnny", em português). Para gravar esta cena, foram usadas 60 portas ao longo de três dias de filmagens até ser finalmente pelo diretor. Assista:

VEJA MAIS

A atriz ficou profundamente traumatizada pela forma como foi tratada durante as filmagens pelo cineasta. Kubrick buscava fomentar o medo para que ela se entregasse mais às cenas. Além de expô-la a armas reais em vez de réplicas cinematográficas, o diretor deu orientações para a equipe toda evitar contato visual com ela e a ser o mais fria e rude possível, sem o conhecimento de Duvall.

Jack Nicholson observou que Stanley Kubrick tinha uma abordagem particular com a atriz. Em uma entrevista para "Stanley Kubrick: A Life in Pictures", o ator mencionou que o diretor era extremamente direto, exigia repetições incessantes sem pausas e demonstrava muita impaciência.

Outro momento icônico de "O Iluminado" foi a cena em que Wendy ataca Jack com um bastão de baseball. Foram realizadas 127 tomadas que resultaram nas mãos da atriz completamente descascadas, enquanto ela chorava e demonstrava pânico, convencendo finalmente o diretor. Na época, essa cena entrou para o Livro dos Recordes devido à quantidade de vezes que foi repetida.

"De maio a outubro, eu estava realmente com problemas de saúde porque o estresse do papel era muito grande. Stanley me empurrou e me cutucou ainda mais do que nunca. É o papel mais difícil que já tive.", relatou Shelley Duvall em entrevista David Hughes.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)