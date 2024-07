Morre Shelley Duvall, estrela de 'O Iluminado', aos 75 anos

A atriz americana Shelley Duvall, conhecida por sua atuação no em filme "O Iluminado" (1980) e "Popeye" (1980), faleceu esta semana em sua casa no Texas, Estados Unidos, aos 75 anos. A causa da morte teria sido complicações de diabetes, conforme relatado por Dan Gilroy, com quem tinha um relacionamento desde 1989.

"Minha querida, doce e maravilhosa companheira de vida e amiga nos deixou. Muito sofrimento ultimamente, agora ela está livre. Voe para longe, linda Shelley", escreveu Gilroy em nota publicada pelo The Hollywood Reporter.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) ‘MaXXXine’, sequência de ‘X’ e ‘Pearl’ ganha data de estreia; confira ]]

Em 2016, Duvall revelou em uma entrevista no talk show Dr. Phil que lutava contra problemas de saúde mental e contou sobre sua vida longe das câmeras.

Atriz também ficou conhecida por seu trabalho no live-action de "Popeye" (1980) onde interpretou a personagem Olívia Palito ao lado de Robin Williams, como o marinheiro. Já o seu papel em "O Iluminado", como Wendy Torrance, é considerado um dos mais icônicos da história do cinema de terror.

Durante as filmagens intensas e prolongadas, o diretor Stanley Kubrick a submeteu a um processo extenuante, exigindo que ela chorasse por horas a fio. Essa experiência resultou em uma performance inesquecível e perturbadora, que marcou a carreira da atriz.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)