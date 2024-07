Shawn Mendes retorna com novo álbum em outubro; confira os detalhes

O cantor Shawn Mendes revelou, nesta quarta-feira (25), que irá lançar um novo álbum este ano. O disco intitulado como 'Shawn' é o quinto da carreira do artista e chega às plataformas de música no dia 18 de outubro.

Atração confirmada no Rock In Rio 2024, que ocorre em setembro, Shawn Mendes anunciou o novo projeto em suas redes sociais, junto com a suposta capa do disco, a lista de faixas e uma carta aberta.

“A música realmente pode ser um remédio. Há 2 anos eu sentia que não tinha absolutamente nenhuma ideia de quem eu era. Há um ano, eu não conseguia entrar em um estúdio sem entrar em pânico total. Então, estar aqui agora com 12 lindas músicas finalizadas parece um grande presente”, relatou o cantor no texto. Na mensagem, Shawn também agradeceu seus fãs por serem, nas palavras dele, "incrivelmente solidários, pacientes e amorosos".

As duas primeiras canções do álbum, 'Why Why Why' e 'Isn’t That Enough', chegam no dia aniversário de 26 anos do cantor, em 8 de Agosto. Junto com sua carta, Shawn lançou a prévia de uma delas. Veja:

Confira a tracklist completa do álbum "Shawn"

Who I Am Why Why Why That’s The Dream Nobody Knows Isn’t That Enough Heart of Gold Heavy That’ll Be The Day In Between The Mountain Rollin’ Right Along Hallelujah

