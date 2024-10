Shawn Mendes afirma estar descobrindo sua sexualidade; entenda

Shawn Mendes abriu o coração sobre a sua sexualidade durante um show da turnê “For Friends And Family”, nesta segunda-feira (28/10), no Colorado, EUA. Em conversa com os fãs, o cantor afirmou: “Estou apenas descobrindo, como todos”.

O desabafo veio antes dele interpretar a música “The Mountain”, que toca no assunto dos rumores sobre sua vida pessoal. "Alguns dias eu mudo de ideia, você pode dizer o que precisa dizer. Pode dizer que sou muito jovem ou que sou muito velho. Pode dizer que gosto de garotas ou garotos, o que encaixe no seu molde", cantou Mendes.

Ele também falou sobre as dificuldades que enfrentou na adolescência devido à sua carreira. "A verdade é que eu não consegui fazer muitas coisas que os jovens de 15 anos fazem e descobrir partes de mim com essa idade" desabafou.

Shawn acrescentou: "Desde que eu era muito jovem, há essa coisa sobre a minha sexualidade, as pessoas falam sobre isso há tanto tempo. Acho meio bobo, porque acredito que a sexualidade é uma coisa lindamente complexa, difícil de ser julgada. Isso sempre me pareceu uma intrusão em algo muito pessoal para mim".

SOBRE SEXUALIDADE

Shawn Mendes tem lidado com especulações sobre sua sexualidade desde o início de sua carreira artística. Em entrevista anterior ele lamentou o fato de até mesmo amigos questionarem sua orientação sexual, especialmente por ele ser mais “sensível” e ter uma voz aguda.

"Todo mundo me chama de gay. Tive problemas com a maneira como a minha voz soava, tentava deixar mais grossa. Sofri por cruzar minhas pernas e sentar com uma posição mais feminina", declarou o cantor na época.

Apesar disso, Mendes sempre teve relacionamentos públicos com mulheres, incluindo um namoro de 4 anos com Camila Cabello e rumores de um possível romance com Sabrina Carpenter.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)