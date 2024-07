Shawn Mendes e Camila Cabello são vistos em jogo da Copa América e fãs especulam volta do casal

Os cantores Shawn Mendes e Camila Cabello, que já formaram um dos casais mais queridos do pop, agitaram a internet no último domingo (14). Os dois foram flagrados juntos assistindo à final da Copa América entre Colômbia e Argentina, no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

As imagens, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, mostram Shawn e Camila sentados lado a lado, conversando e sorrindo durante a partida. A presença dos dois juntos, torcendo pela Colômbia, que perdeu para a Argentina por 1 a 0, reacendeu os rumores de que o casal estaria reatando o romance.

Segundo informações, os dois estavam conversando muito, sorrindo e brincando entre si. Além disso, os artistas teriam saído juntos do estádio.

Shawn Mendes e Camila Cabello começaram a namorar em 2019 e conquistaram uma legião de fãs apaixonados pelo casal, apelidado de "Shawmila". O relacionamento, no entanto, chegou ao fim em novembro de 2021, com os dois anunciando a separação em suas redes sociais.

No entanto, o casal tem a fama de ser "ioiô". Em 2022, rumores de uma reconciliação surgiram após o dois aparecerem juntos em clima de romance em algumas ocasiões, incluindo o Coachella. No entanto, a possível volta do romance não se concretizou, e em junho de 2023, Shawn e Camila anunciaram mais uma vez o fim definitivo da relação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)