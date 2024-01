Shawn Mendes posta foto sem camisa na neve e chama atenção nas redes sociais

Shawn Mendes compartilhou momentos no Canadá, seu país de origem, aproveitando a neve por lá nessa época do ano. Mas um detalhe chamou a atenção dos seguidores do artista. Ao invés de roupas pesadas e quentinhas, ele resolveu curtir o local só de bermuda.

Nos comentários, teve quem elogiasse a beleza do rapaz e também quem se preocupasse com a saúde do corajoso. "Que lindíssimo é esse homem", elogiou um perfil. "Eita que ele não sente frio", comentou outro. "Está tentando ser a Elsa de 'Frozen'", brincou um terceiro no Instagram. "Meu filho, lembra que você é cantor", alertou mais um fã. "Vamos tomar um café juntos, você deve estar congelando", brincou mais outro.