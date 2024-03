Fifth Harmony vai voltar? Ex integrantes falam sobre o possível retorno do grupo

Em 2024, seis anos após o fim do Fifth Harmony, o grupo parece estar próximo de retornar. As canções do grupo vêm viralizando bastante nas redes sociais e é claro que isso gerou rumores de que todas as ex-integrantes da girlband - formada por Camila Cabello, Normani, Lauren Jauregui, Ally Brooke e Dinah Jane, estariam planejando uma reunião. Em vista da repercussão, três das cantoras falaram sobre o assunto em entrevista ao Entertainment Tonight.

Após o Page Six afirmar, na semana passada, que o quinteto estaria em negociações para retomar as atividades por completo e com a presença de Cabello – que foi a primeira a deixar o grupo em 2016 - os boatos tomaram cada vez mais força. Brooke, inclusive, revelou, em entrevista ao “Zach Sang Show”, que ela e as ex-colegas haviam recebido a propriedade da marca registrada do grupo de volta.

Durante a noite de quarta-feira (6), as integrantes Ally, Dinah e Lauren marcaram presença no evento "Billboard Women In Music 2024" e foram abordadas sobre os rumores em questão. Em uma entrevista conjunta ao ET no tapete vermelho, Dinah e Ally expressaram animação em relação à crescente popularidade da banda no TikTok.

Ally celebrou o sucesso das músicas nos charts dos Estados Unidos. “Veremos. Vamos realmente ver o que acontece. Acabamos de chegar”, declarou ela sobre um retorno do grupo. A cantora afirmou, ainda, que é “louco” e “bom” ver a banda chamando a atenção novamente", disse.

“Estamos nas paradas neste momento, então é um ótimo momento. Estou feliz que as pessoas estejam valorizando nossa música novamente. No final, sinto que as pessoas ignoraram nossos discos, ou nos ignoraram… Só o fato de que as pessoas estão valorizando o Fifth Harmony novamente já diz muito! Nós pensamos: ‘Sim, nossa música era ótima. Estou feliz’. Estou feliz pelos fãs também”, completou.

Dinah observou que as colegas de banda estavam se apoiando e incentivando umas às outras, mesmo estando distantes, e que todas estavam torcendo pelo sucesso individual, mesmo não estando colaborando musicalmente no momento.

Lauren compareceu ao evento e expressou sua empolgação com o encontro "surpresa" com Dinah e Ally. Ela mencionou sua felicidade ao ver o reconhecimento do público à banda e deixou em aberto a possibilidade de um retorno.

"Estar completamente focada na minha carreira musical atualmente. Estou planejando lançar um álbum este ano e já disponibilizei algumas músicas... Minha energia está definitivamente nisso", disse Jauregui. "Mas também tenho muito carinho pelas minhas colegas. Portanto, estou aberta a qualquer ideia que faça sentido para todas nós, sempre estarei apoiando", concluiu.