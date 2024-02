Normani, ex-Fifth Harmony, anuncia primeiro álbum solo

Normani, ex-integrante do grupo feminino Fifth Harmony, divulgou, nesta quarta-feira (21), o primeiro álbum de estúdio em carreira solo. Nas redes sociais, a artista compartilhou a capa do disco, intitulado “Dopamine” com imagem em cima de um foguete preto.

“Chorando digitando isso agora”, escreveu Normani na legenda. A data de lançamento do álbum ainda não foi divulgada, mas o pré-save está previsto para este ano. Em 2019, a artista lançou seu primeiro single solo ‘Motivation’, o que tornou o álbum muito esperado pelos fãs.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Rainha das Rainhas 2024: Saiba como participar da cobertura digital com a hashtag #Rainhas2024]]

Na web, os fãs expressaram a alegria e ansiedade pela chegada do tão esperado disco. “Depois de anos, finalmente a Normani vai lançar esse álbum. Iremos aproveitar como nunca”, disse um internauta. “Meu deus, a Normani anunciou mesmo o álbum né??”, indagou outra fã, desacreditada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)