Lauren Jauregui, ex-Fifth Harmony, revela desejo de gravar um feat com Ludmilla

A cantora Lauren Jauregui, ex-Fifth Harmony, é fã de carteirinha da música brasileira. A cantora americana, que tem ascendência cubana, é amante da música e da cultura do nosso país e, sempre que possível, faz questão de ressaltar isso. Agora, ela também quer reforçar isso com seus novos projetos. Ela, que já fez feat com Pabllo Vittar, já tem o próximo nome brasileiro no radar.

“Eu amo a IZA e também adoro a Ludmilla, acho elas incríveis! Seria muito legal colaborar com a Lud porque nós somos queer. Acho que podemos fazer uma música bem sexy juntas”, revelou Lauren em entrevista à Billboard Brasil.

A cantora esteve pela última vez no país em março de 2023, quando se apresentou na capital paulista. “Eu amo o Brasil e a cultura brasileira. Sou obcecada pelo Rio e por São Paulo. As pessoas são tão calorosas, elétricas e apaixonadas, eu amo isso.”

A cantora ainda publicou um mini-documentário com imagens dos shows e dos bastidores da sua última turnê latino-americana, como forma de retribuir o carinho. “Quis honrar minha experiência porque meus fãs são incríveis e conseguimos capturar momentos lindos, então compilei e dei aos meus fãs de presente”, explicou.