Sharon Osbourne revela quais foram as últimas palavras de Ozzy; confira
Sharon Osbourne revelou, em entrevista ao apresentador Piers Morgan, quais foram as últimas palavras ditas por Ozzy Osbourne antes de morrer. No dia 22 de julho, o músico sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.
Segundo Sharon, Ozzy acordou por volta das 4h e pediu a ela: "Me beije. Me abrace forte", como uma cena de filme. Pouco depois, insistiu em fazer um rápido treino na academia da casa da família, em Buckinghamshire, na Inglaterra, mesmo debilitado por problemas de saúde.
Sharon contou que correu até a academia após ouvir barulhos e encontrou o cantor caído. Ele morreu cerca de 20 minutos depois.
Ozzy Osbourne tinha 76 anos e sofria de doença arterial coronariana e Parkinson. De acordo com o New York Times, a certidão de óbito, apresentada pela filha mais velha do casal, Aimee Osbourne, em um cartório de Londres, confirma que o artista sofreu uma parada cardíaca decorrente dessas condições.
A morte do vocalista do Black Sabbath foi anunciada pela família nas redes sociais em 22 de julho. Fãs e músicos de todo o mundo prestaram homenagens ao ícone do rock.
