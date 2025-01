Sextou: Confira a programação para o primeiro sexta-feira de 2025

Nesta sexta-feira, 3 de janeiro, a cidade inicia o ano de 2025 com uma programação animada e cheia de eventos. O primeiro Sextou do ano reúne diferentes estilos musicais que serão apresentados em diversas casas de show e bares, como forma de garantir a diversão para o público variado. Assim, Belém e região metropolitana se preparam para dar o pontapé inicial em um ano que promete ser movimentado através da cultura e do entretenimento.

Para iniciar 2025 com o pé direito na dança e o esquerdo também, o Espaço Cultural Apoena promove o primeiro “Baile na Cuíra” do ano. Com o intuito de embalar o público com muito xote, cúmbia, brega saudade, carimbó, toadas de boi, coco e baião, a “Banda na Cuíra” e a DJ Estamyna irão estrear o primeiro sextou de 2025. Os ingressos para a programação serão vendidos no local por R$15 até às 21h e por R$20 durante o fim do período promocional.

Na casa de shows Anani Beer o palco será montado para a apresentação de dois grandes nomes da música paraense. A banda Açaí Pimenta irá abrir a noite com o seu repertório vibrante e cheio de animação com a promessa de colocar o público para dançar. Logo depois, é a vez da banda Cabra do Forró assumir o comando da noite, mas mantendo o clima com muita festa e música para dançar.

Do outro lado da cidade, a noite de sexta-feira será ao som da sofrência e emoção com a programação Reis do Cabaré, na casa de show Vitrine. Conhecidos por fazerem a interpretação marcante de clássicos do estilo, Miro Marks, Eduardo e Gabriel, e Magrin prometem embalar os corações apaixonados e transformar a pista em um verdadeiro espetáculo da música romântica. Além disso, a partir das 22h, quem estiver com o nome na lista não paga até meia noite.

Já para aqueles que preferem o clima animado das batidas eletrizantes do funk, o Woodstock será o destino ideal. A “Sextinha Baile Funk” deve atrair diversos jovens que, além de embalados pelos hits mais tocados do estilo musical, devem se divertir com o karaokê e a música ao vivo de BruVin. As 100 primeiras pessoas que chegarem ao espaço cultural entram de graça, mas depois das 22h os ingressos serão vendidos na entrada do espaço.

Com uma outra proposta, o sextou da “Casinha Ôvibe” será com sons mais tranquilos, mas igualmente contagiantes. O cantor Ulisses Leão se apresenta a partir das 21h30 com o seu repertório pop regional abrindo a noite. Logo em seguida, após a apresentação de Ulisses, às 23h30, o Reggaetown promete embalar o público com as boas vibrações do reggae. Com atrações para todos os gostos, o primeiro sextou de 2025 mostra que o cenário musical paraense oferece cada vez mais qualidade e variedade de sons, em diferentes lugares da capital e da região metropolitana.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)