Sexo oral e palavrões: Tradutora do show de Madonna na Globo rouba cena em transmissão

No último sábado (04/05), Madonna fez história ao realizar um mega show para mais de 1,6 milhão de fãs nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação da rainha do pop foi transmitida ao vivo pela TV Globo, e tradução simultânea ficou com a cargo de Maria Paula Carvalho. Em diversos momentos, a cantora solta diversos palavrões, frases com conotação sexual e conta algumas histórias picantes de sua vida, inclusive sobre sexo oral, que a tradutora trocou pela expressão "fez um carinho".

As traduções de Maria Paula renderam muitos comentários nas redes sociais, principalmente, sobre o momento em que a intérprete substituiu a palavra “pussy” (gíria em inglês para se referir à vagina) por “periquita”. Em entrevista à coluna Hashtag, da Folha de S. Paulo, a tradutora disse que esse foi, de fato, o episódio mais desafiador da transmissão.

No trecho em questão, Madonna fazia um discurso e acabou “se declarando” de forma bem escrachada para os fãs brasileiros. “You have always been there for me. That green and yellow flag I see everywhere, I feel it in my heart, I feel it in my pussy”, falou Madonna, em inglês. Em português, a fala ficou um tanto quanto explícita: “Vocês sempre estiveram lá para mim. Aquela bandeira verde e amarela que vejo em todos os lugares, sinto no meu coração, sinto na minha b**eta”. Na versão da intérprete, o final ficou menos crasso: “(…) eu sinto no meu coração e sinto aqui na minha periquita”.

“A dificuldade foi encontrar algo que equivalesse à palavra ‘pussy’, gíria para vagina”, começou ela. Devido à falta de tempo, foi necessário o improviso, já que ela havia sido orientada pela emissora a “amenizar” os palavrões da cantora. “Não consegui achar nos nanosegundos que eu tinha para tomar uma decisão uma palavra que combinasse com o humor ou com a personalidade da Madonna e que atendesse as demandas da emissora”, explicou Maria.

A tradutora também compartilhou a reação dos colegas que acompanharam de perto a tradução simultânea. Maria Paula disse que "o pessoal do estúdio ficou rindo”. “Toda vez que entrava a minha vez de falar, as pessoas ficavam me olhando, porque eu estava possuída pela Madonna, digamos assim”, brincou ela.