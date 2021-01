Seu Jorge aparece ruivo e seguidores reagem: ‘Benzadeus’

O cantor Seu Jorge apareceu com um novo visual neste começo de 2021. Nesta quinta-feira (21), o compositor fez uma publicação onde anuncia sua agenda para esse ano atípico com uma foto sem camisa e com os cabelos, barba e sobrancelhas ruivos.

"Vocês devem estar se perguntando... O que será que o Black Service está preparando para esse ano? Bom, fico feliz que vocês fizeram essa pergunta. Vamos lá!", anunciou na legenda. "Esse ano é uma das minhas maiores expectativas com certeza (não vejo a hora)", afirmou o cantor se referindo à estreia de um de seus trabalhos como ator, no filme dirigido por Wagner Moura, “Marighella”.

Além do longa que retrata a história do guerrilheiro, outra produção estrelada por Seu Jorge a estrear deve ser “Medida Provisória”, dirigido por Lázaro Ramos.

O artista ainda comentou que está se preparando para filmar a segunda temporada da série “Irmandade”, na Netflix.

Na música, Seu Jorge promete dois álbuns: “The Other Side” e “Baile Ala Baiana”. "Na área dos concertos e shows teremos um ano agitadíssimo logo assim que estejamos todos imunizados com a vacina (assim todos nós esperamos)", revelou.