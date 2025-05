Sesc no Pará terá programação especial para o Dia do Trabalhador; confira as atrações

Para celebrar o Dia do Trabalhador, o Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará preparou uma programação especial. Com atividades em Ananindeua, Castanhal, Marabá e Altamira, a agenda é uma forma de valorizar as contribuições dos trabalhadores para a sociedade, segundo a direção da entidade.

VEJA MAIS

No Sesc em Ananindeua o evento ocorrerá entre 09h e 17h, no Parque Aquático da unidade. O evento é destinado a todas as faixas etárias com torneio de futebol, salão de jogos, brincadeiras, recreação esportiva, brinquedos infláveis, aulões de ritmos e hidroginástica recreativa. As atrações musicais serão DJ, a banda Lambada Social Club, Mayara Viana e a Banda Mega PopShow. A entrada será gratuita para trabalhadores do comércio e seus dependentes, mediante apresentação da Credencial Sesc. O ingresso custa R$36,00, enquanto Estudantes e Conveniados pagam R$18,00. Crianças até 12 anos, idosos a partir de 60 anos e portadores de deficiência têm entrada gratuita.

Em Castanhal, o Sesc também celebra o Dia do Trabalhador, com atividades das 10h às 17h. A programação inclui gincanas relâmpago, torneios de jogos de salão, brinquedoteca, ludoteca, playground, recreação aquática, bingo recreativo e piscinas adulto e infantil. A atração musical será a Banda Tocasbaile. Além disso, haverá um torneio de futsal com inscrições gratuitas no Setor de Esportes do Sesc no município. Os jogos serão realizados das 09h às 17h no ginásio da unidade.

O evento é aberto a todos os públicos. A entrada é gratuita para trabalhadores do comércio e seus dependentes, mediante apresentação da Credencial Sesc. Para o público em geral, o ingresso custa R$18,00, Conveniados pagam R$ 10,00 e estudantes R$ 8,00. Assim como na programação de Ananindeua, idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita.

Em Marabá, o Dia do Trabalhador será combinado com o Sesc em Ação, a partir das 6h, com concentração e saída no Portal da Lagoa. O evento é livre e destinado à comunidade em geral, com foco nos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e suas famílias. A entrada é gratuita, com inscrições pelo site do Sesc no Pará.

A programação inclui um passeio ciclístico de 6km pelos principais bairros da cidade, sorteio de três bicicletas, animação com personagens infantis para as crianças, hidratação e apoio logístico durante o percurso. O programa Sesc em Ação visa promover saúde, lazer e integração entre os participantes, reforçando a importância da prática de atividades físicas como parte do bem-estar do trabalhador.

Ainda em Marabá, a Festa do Trabalhador será realizada no dia 03 de maio, a partir das 12h, no Salão de Eventos do Sesc em Marabá. O evento é livre e o ingresso custa R$10,00 para Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus Dependentes e R$20,00 para o Público em Geral.

A programação inclui feijoada completa, espaço decorado com temática popular brasileira, ambiente climatizado e mesas organizadas para grupos e famílias, concurso Miss e Mister Trabalhador do Comércio, premiação simbólica aos eleitos e sorteio de brindes. A atração musical será um show ao vivo com a banda local KBÇA VOK e o DJ Junior Batidão.

Em Altamira, o “Comemore o Dia do Trabalhador com o Sesc” será no dia 11 de maio, das 09h às 18h, na Unidade Sesc em Altamira. O evento será livre e gratuito. A programação incluirá torneio de futebol society, música ao vivo com a cantora Jessica Lopes, espaço recreativo com pula-pula, casa de bolinhas e mesa de ping-pong.

SERVIÇO

Sesc no Pará terá programação especial para o Dia do Trabalhador

Locais: Av. Governador Hélio Gueiros, 110 (Sesc em Ananindeua)

Av. Transamazônica, 1925 - Cidade Nova (Sesc em Marabá)

Av. Barão do Rio Branco, 10 – Nova Olinda (Sesc em Castanhal)

Res. Cidade Nova, Quadra 23, Lote 1 - Bela Vista (Sesc em Altamira)