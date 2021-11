Sertanejo Thiago Costa segue estável na UTI após segunda cirurgia: 'Reagiu muito bem'

O sertanejo Thiago Costa segue em quadro estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, após passar por um segundo procedimento cirúrgico. Acionada pela reportagem, a assessoria do artista informou, nesta quinta-feira (18), que o artista já não necessita mais do uso de oxigênio suplementar na unidade hospitalar e que está consciente.

"Ele reagiu muito bem. As expectativas de recuperação são boas. Ele já saiu do oxigênio, mas ainda não temos previsão de alta da UTI. Os exames laboratoriais deram uma boa melhorada de terça para quarta, o que possibilitou que ele fizesse a cirurgia", explicou a assessoria de comunicação. Um boletim médico oficial deve ser divulgado no final da tarde.

Na manhã desta quarta-feira (17), o artista passou por um procedimento cirúrgico para reparar danos no antebraço. Anteriormente, na madrugada da última sexta-feira (12), ele já havia operado a perna direita.

Por conta do baixo estoque de sangue na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará (Hemopa), a família solicita que doações de sangue tipo A+ sejam direcionados em nome do artista com as seguintes informações: Thiago Costa da Silva, hospitalizado no Hospital Metropolitano e código 708. Qualquer pessoa pode fazer a doação, conforme as regras de doação.

Ainda conforme a assessoria do cantor, a adesão de fãs e amigos tem sido um sucesso na campanha em prol doa artista. "Temos recebido muitas fotos, mensagens. Soubemos que um ônibus de fãs foi até uma unidade do Hemopa fazer doação pra ele. É muito gratificante. Temos certeza que ele ficará muito feliz de ver todo esse carinho", disse.

Entenda o caso

Thiago Costa sofreu um acidente na quinta-feira (11) passada, em Belém, após o jet-ski em que ele estava colidir com uma lancha. O acidente náutico ocorreu próximo ao furo do Maguari, no bairro do Tenoné. Por conta do impacto da colisão, o artista teve uma fratura exposta na perna direita e também quebrou o antebraço direito.

O sertanejo passou por uma primeira cirurgia na perna direita durante a madrugada da última sexta-feira (12) e precisou passar por uma primeira transfusão sanguínea na noite do sábado (13), já que perdeu muito sangue. As doações ainda são necessárias, segundo a assessoria de Thiago.

O cantor paraense começou a carreira em Mãe do Rio, nordeste paraense, mas há dez anos se mudou para Belém e vem ganhando com a carreira artística no segmento sertanejo. Em junho deste ano, o artista se apresentou no Arraial Liberal, do Grupo Liberal, uma live especial que contou com vários artistas locais.