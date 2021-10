Série sobre Legião Urbana é vetada por filho de Renato Russo

A série As Cinco Estações, sobre a banda Legião Urbana, que a Globoplay planejava lançar no último dia 11 de outubro, em homenagem aos 25 anos da morte de Renato Russo, esbarrou na proibição do herdeiro do músico e acabou engavetada. Giuliano Manfredini, filho de Renato, que detém a propriedade da Legião Urbana Produções, vetou a veiculação das músicas da banda e da imagem do cantor. De acordo com a empresa, já havia um licenciamento dos produtos com outra produtora, que exigiu exclusividade. As informações são do portal Metrópoles.

“O não cumprimento dos termos do acordo prevê a aplicação de penalidades. A Legião Urbana Produções reforça que respeita e cumpre com as obrigações assumidas, de modo que manterá seu posicionamento em observação ao acordo firmado. Tão logo o termo em vigência se encerre, a Legião Urbana Produções poderá iniciar diálogo com a Globoplay, como sempre fez, inclusive com vários dos artistas que estão envolvidos neste projeto”, esclareceu a empresa em nota.

A produção do documentário, que seria dividido em 4 episódios, reuniu mais de 60 entrevistas com artistas, entre os quais Ricky Martin, Léo Jaime, e ainda previa a reinterpretação de músicas da banda por artistas como Elza Soares, Paulo Ricardo, Thiago Pethit, Céu, Lagum e Francisco El Hombre. Alguns deles usaram as redes sociais para se pronunciarem sobre o assunto.

Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos não falaram, mas permitiram a utilização da imagem e das músicas na série documental.