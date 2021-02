'Senti que ela queria dar o monstro pra mim', diz Karol Conka sobre Carla Diaz

Carla Diaz é o novo anjo da semana no BBB 21. Logo após a prova, a atriz teve que decidir quem seriam os monstros da vez. Gilberto e Lucas Penteado acabaram sendo os escolhidos para a tarefa, mas há quem afirme que Carla, na verdade, queria tomar outra decisão. "Eu senti que ela queria dar o monstro pra mim e pro Bil", afirmou Karol Conka em uma conversa com Fiuk e Nego Di. "Eu senti pelo olhar e ele também. Ela ficou olhando pra gente", completou a cantora. Bil também comentou com o grupo que teve a mesma impressão que a Karol.

A decisão da eterna 'Inshalá' também não agradou aos internautas, que estão supondo que a escolha da atriz, na verdade, é uma estratégia para evitar que Lucas atenda ao Big Fone, já que o grupo Vip, do qual Carla faz parte, combinou que deveria fazer isso para atrapalhar o jogo do ator. Apesar de Carla não ter comentado nada sobre o assunto, ela estava presente na conversa e, com a decisão do monstro após a prova, os internautas estão supondo que ela preferiu seguir a linha da estratégia traçada pelos jogadores. Por conta disso, o nome da sister está nos assuntos mais comentados do Twitter.

Carla Diaz teve VARIOS atritos na cozinha com o Fiuk, reclamou dele a SEMANA INTEIRA



Na oportunidade que tem de se posicionar no jogo faz o que?



DÁ O MONSTRO PRO GIL QUE TAVA TOMANDO BANHO JUNTO COM ELA GRITANDO INSHALA #BBB21 — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) February 6, 2021