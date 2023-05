Semana Nacional de Museus começa nesta terça, 16

Nesta terça-feira, 16, inicia a 21ª Semana Nacional de Museus com o tema "Museus, sustentabilidade e bem-estar", realizada pelo Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM), da Secretaria de Cultura do Pará (Secult). A programação oferece palestras, vivências formativas, rodas de conversa, ações educativas e exposições. Tudo com entrada franca gratuita. Confira abaixo as atividades de cada espaço.

A Seme de Museus é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para celebrar o 18 de maio, Dia Internacional dos Museus.

"Os museus não apenas como um espaço de visitação, mas também de produção de pesquisa e conhecimento", destaca Armando Sobral, diretor do SIMM. O tema deste ano destaca o papel dos museus em contribuir com a sociedade de diversas maneiras, a partir da promoção da saúde mental, educação, sensibilização ambiental, inclusão social, diversidade, a compreensão da questão climática e amplificação da voz dos povos originários, ou seja, são importantes aliados na luta pela sustentabilidade.

Casa das Onze Janelas

- 18/05 - Vivência Formativa: Janelas para o futuro (Mosaico em criação)

Ministrantes: Marco Gomes, Yris Nascimento e Catarina Palheta.

Local: Sala/Ateliê de Educação da COJAN - 10h às 12h

Museu do Estado do Pará

- 16/05 - Palestra: Desafios da Pesquisa/Documentação para inventário do acervo de arte da COJAN/CNPq. (FAV/UFPa; UNAMA, UFBa e SECULT)

Palestrantes: Rosângela Brito, Mariano Klautau e Silvia Pantoja, com mediação de Dayseane Ferraz

Local: Salão Transversal - 10h-12h

- 16/05 a 19/05 - Vivência Formativa: O Olho e a Mão: Ver e Desenhar no Museu - 10h e 14h

- 17/05 - Ação educativa: Identidade e seus sentidos em "Imagens que não se conformam" 10h-12h

Memorial Amazônico da Navegação

18/05 e 19/05 - Cultura das Águas: imagens da cultura ribeirinha - 9h às 12h

Local: Jardins do Parque (Memorial Amazônico da Navegação)

Museu da Imagem e do Som

15/05 a 19/05 - CineClub do MIS - Mostra Chico Carneiro -19h

17/05 e 18/05 - Cinema e Sustentabilidade na Amazônia - 19h

Museu do Forte

16/05 a 21/05 - Web TV: uma experiência com as mídias móveis nos museus - 9h às 12h

21/05 - Música nos Museus - Apresentação do Grupo Instrumental Trio Paraense - 10h

Museu do Marajó

17/05 - Roda de conversa de lançamento da cartilha "Mini diálogo das manas

sobre violência obstétrica" - 9h às 12h

17/05 - Vivência Formativa "Mapeando a crise climática no dia a dia" - 14h às 16h

18/05 - Lançamento dos Cadernos do Marajó uso e ocupação do solo: Cenário da ocupação da terra na ilha do Marajó e seus 17 municípios - 9h às 12h

18/05 - Exibição dos episódios da Websérie sobre narrativas de luta em defesa de direitos socioambientais na Amazônia - 14h às 16h

19/05 - Vivência Formativa "Como eu posso garantir participação cidadã para pautar minha comunidade?" - 9h às 12h

19/05 - Projeto Filhas da Mãe do Fogo dialogando e construindo estratégias para o uso sustentável do fogo no Marajó - 14h às 16h

20/05 - Vivência Formativa Mudanças Climáticas em dados - 9h às 12h

20/05 - Roda de conversa Monocultivo x agricultura familiar - 14h às 16h

21/05 - Preamar da Criatividade - 9h às 13h

Estação Cultural de Icoaraci

20/05 - Fala de abertura da exposição: "REPLICANDO O PASSADO: Cerâmicas Arqueológicas do Museu Goeldi pelas mãos dos ceramistas do Paracuri" com a Dra. Helena Lima/MPEG e Roda de Conversa "Produção e Réplicas Artesanais da Cerâmica Arqueológica da Amazônia" - 19h

20/05 - Pocket show de Alan Chaves e Banda - 20h

22/05 a 26/05 - Oficina de Cerâmica Arqueológica - 9h30 às 11h30 e 15h30 às 17h30

Parque Cemitério Soledade

20/05 e 21/05 - Vivências formativas: paisagem e memória - 9h às 11h

Museus do Sistema Integrado

20/05 e 21/05 - Expresso Cultural: USIPAZ vai ao Museu - 9h