O Liberal chevron right Cultura chevron right

Semana do Cinema retorna em fevereiro com ingressos a partir de R$ 10

Durante o período, estarão em cartaz grandes produções cotadas ao Oscar: além do brasileiro O Agente Secreto, a lista inclui Hamnet, Marty Supreme, Valor Sentimental e vários outros

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa ()

Uma nova Semana do Cinema acontecerá de 5 a 11 de fevereiro em todo o País, com ingressos a partir de R$ 10 para filmes em cartaz: o preço vale para sessões iniciadas antes das 17h; as entradas para os demais horários custarão R$ 12.

Todas as sessões tradicionais serão contempladas, inclusive nos finais de semana. O público encontra também combos de pipoca e refrigerante com valores reduzidos. Pré-estreias, shows e salas especiais (como Imax) não estão inclusos na promoção.

Durante o período, estarão em cartaz grandes produções cotadas ao Oscar: além do brasileiro O Agente Secreto, a lista inclui Hamnet, Marty Supreme, Valor Sentimental e vários outros.

Redes como Cinemark, Cinesystem, Cinépolis, Kinoplex e UCI participam da campanha, que chega à oitava edição. Nos últimos anos, a iniciativa já atraiu mais de 23 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros. A última edição, que aconteceu em agosto de 2025, resultou na venda de mais de 3,4 milhões de ingressos.

Cultura
