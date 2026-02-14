Capa Jornal Amazônia
Segunda noite do Carnaval 2026 de SP reúne grandes escolas no Anhembi; veja a ordem e horários

Mais sete escolas do Grupo Especial se apresentam neste sábado (14)

O Liberal
fonte

Desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi (Divulgação/Liga SP)

O segundo dia de desfiles do Carnaval 2026 de São Paulo ocorre neste sábado (14), no Sambódromo do Anhembi. A abertura das apresentações do Grupo Especial será feita pela Império da Casa Verde, às 22h30, após a exibição do Big Brother Brasil 26. Também se apresentam nesta noite Águia de Ouro, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Estrela do Terceiro Milênio e Tom Maior. A responsável por encerrar os desfiles será a Camisa Verde e Branco, prevista para entrar na avenida às 5h.

Veja abaixo a ordem e horários dos desfiles de hoje:

  • 22h30: Império da Casa Verde
  • 23h35: Águia de Ouro
  • 0h40: Mocidade Alegre
  • 1h45: Gaviões da Fiel
  • 2h50: Estrela do Terceiro Milênio
  • 3h55: Tom Maior
  • 5h: Camisa Verde e Branco

A primeira noite de desfiles, realizada na sexta-feira (13), reuniu sete agremiações e contou com a participação da atual campeã, Rosas de Ouro, além da Acadêmicos do Tatuapé, que levou para a avenida o tema da reforma agrária com homenagem ao MST. Também desfilaram Mocidade Unida da Mooca, Colorado do Brás, Dragões da Real, Vai-Vai e Barroca Zona Sul, que encerrou a programação já na manhã deste sábado.

As 18 escolas do Grupo de Acesso desfilam no domingo (15) e na segunda-feira (16). As duas mais bem pontuadas sobem para o Grupo Especial no próximo ano, enquanto as duas últimas colocadas do Grupo Especial são rebaixadas. O Desfile das Campeãs está marcado para o dia 21 de fevereiro.

