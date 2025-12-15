Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

SBT mantém especial de Natal com Zezé Di Camargo após polêmica

A atração Natal É Amor com Zezé Di Camargo será exibida na quarta-feira, 17, às 23h

Estadão Conteúdo

O especial de Natal com Zezé Di Camargo será mantido pelo SBT após a polêmica com o cantor. A informação foi confirmada pela assessoria da emissora ao Estadão na tarde desta segunda-feira, 15.

A atração Natal É Amor com Zezé Di Camargo será exibida na quarta-feira, 17, às 23h.

Na madrugada desta segunda, Zezé publicou um vídeo no Instagram em que pedia o cancelamento do especial pelo SBT por discordar da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do SBT News, na última sexta-feira, 12.

image Zezé di Camargo pede ao SBT que cancele seu especial de natal após ida de Lula à emissora
O especial de Natal com Zezé já está gravado e contou com participações de outros artistas

Em resposta ao vídeo, o SBT divulgou uma carta aberta assinada pela presidente da emissora, Daniela Abravanel Beyruti. Sem citar o nome do cantor, a emissora afirma que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário.

Polêmica de Zezé Di Camargo

No vídeo publicado nas redes sociais, o cantor demonstrou incômodo com a atual postura do canal, especialmente após a presença do presidente Lula (PT) na inauguração do SBT News.

O especial de Natal com Zezé já está gravado e contou com participações de outros artistas. Ainda assim, o sertanejo afirmou preferir que a emissora reconsidere a exibição. "Se vocês puderem fazer um favor pra mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso", disse.

Zezé declarou que o posicionamento recente do SBT não reflete suas convicções pessoais. Segundo ele, a emissora passou a adotar uma linha da qual discorda. "Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias. Juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento", afirmou.

Sem mencionar nomes diretamente, Zezé fez críticas às filhas de Silvio Santos, fundador da emissora, ao afirmar que decisões recentes estariam em desacordo com os valores defendidos pelo empresário. "Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe", declarou.

O sertanejo também disse temer decepcionar parte de seu público caso o especial vá ao ar. "A maneira como vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro, e eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente", afirmou.

Ele reforçou o argumento ao dizer que, diante da mudança de posicionamento, o projeto deixou de fazer sentido. "A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, do que grande parte do Brasil pensa e do que eu penso, pra mim não faz sentido colocar esse especial no ar", disse.

Apesar das críticas, Zezé afirmou manter carinho pela emissora. Ao encerrar o vídeo, porém, declarou: "Acho que vocês SBT estão se prostituindo. Então, não faço parte disso".

Carta aberta do SBT

Publicada também nesta segunda, 15, a carta aberta assinada pela presidente da emissora, Daniela Abravanel Beyruti, afirma que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário.

image SBT publica carta aberta após críticas de Zezé Di Camargo ao posicionamento da emissora
O episódio ocorreu após o artista pedir o cancelamento de seu especial de Natal por discordar da presença do presidente Lula em um evento

Sem citar o nome de Zezé Di Camargo, o texto responde às críticas feitas pelo cantor. Ele havia dito que decisões recentes do canal estariam em desacordo com os valores defendidos por Silvio Santos. "Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundadores", diz o comunicado.

Segundo a presidente, a criação do novo canal de notícias surge como resposta à "falta de diálogo" no País e se baseia em princípios de imparcialidade e isenção. Daniela também destacou que o SBT foi reconhecido em pesquisas recentes do Instituto Reuters como um veículo com alto índice de confiança e credibilidade, o que, segundo ela, sustentou a decisão de investir em um projeto voltado à apuração dos fatos.

Daniela afirmou ainda que a inauguração do SBT News, realizada na última sexta-feira, 12, buscou refletir a pluralidade institucional brasileira, com representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. De acordo com o comunicado, a proposta é entregar um jornalismo "sem partido, sem lado", que não recorra a algoritmos, não incentive a polarização e não utilize inteligência artificial para distorcer informações.

Por fim, a presidente do canal lamentou interpretações equivocadas sobre o projeto e convidou o público a acompanhar a programação para formar sua própria opinião. "Amamos nosso País, torcemos por ele, amamos nosso povo, trabalhamos para ele."

