O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sayonara e Os Brothers fazem o som da galera no 'Mundo Brega Pará' desta sexta (16)

Integrantes da Sayonara e Os Brothers relembram marcos e projetam futuro da música brega no programa especial

Eduardo Rocha

Integrantes das bandas Sayonara e Os Brothers revelam suas trajetórias na música paraense. Eles participam do programa "Mundo Brega Pará", transmitido pela Rádio Liberal FM e ao vivo no canal de O Liberal do YouTube.

A atração, já no ar nesta sexta-feira (16), apresenta versões acústicas inéditas. A condução é de Ney Messias Jr., com apoio musical de Andinho Farias (violão) e Franklin Furtado (percussão).

Ricardo Ramos, vocalista da Banda Sayonara, afirmou que o brega é o "sotaque do Pará". "O brega não é só o ritmo, mas é o sotaque que nós temos", disse ele.

A tradição da Banda Sayonara

Segundo Ricardo, o ritmo está presente na guitarrada e no calipso, sendo uma linguagem própria. Ele destacou que o brega da Sayonara emociona o público, com as "marcantes de tantos anos".

Ricardo, Tina Mel e o guitarrista Leandro Casseb estiveram na sede do Grupo Liberal. Tina Mel ressaltou a oportunidade ímpar de participar do "Mundo Brega Pará", onde artistas compartilham suas histórias.

Ela declarou que fazer parte da Banda Sayonara representa "uma realização", contribuindo para a história desse "marco".

Os Brothers no palco do programa

Os vocalistas Marth e Rainy, da banda Os Brothers, também participam do "Mundo Brega Pará". Marth compartilhou que seu gosto pelo gênero e suas ramificações começou na infância.

Marth se sente "um privilegiado em estar nesse Movimento", cantando e curtindo o brega. Rainy informou que a banda Os Brothers apresentará a diversidade do grupo aos ouvintes da Rádio Liberal FM.

A performance inclui canções novas e sucessos conhecidos, como "A Distância". Rainy adiantou que a banda lançará um audiovisual neste mês de janeiro.

Palavras-chave

cultura

mundo brega pará com sayonara e os brothers
Cultura
