'Savage X Fenty Show Vol. 3', da grife de Rihanna, tem estreia marcada para 24 de setembro

O Amazon Prime Video apresenta o aguardado "Savage X Fenty Show Vol. 3", um desfile de moda apresentando a última coleção Savage X Fenty do ícone da música e das passarelas Rihanna. Combinando moda, dança, música e arquitetura icônica, Savage X Fenty Show Vol. 3 destaca a mais nova variedade de estilos por meio de elementos cênicos sutis, mas impactantes, iluminação e técnicas de filmagem.

O "Savage X Fenty Show Vol. 3" será transmitido exclusivamente no Prime Video em mais de 240 países e territórios em todo o mundo a partir de sexta-feira, 24 de setembro. Rihanna postou o anúncio por meio de suas redes sociais. Assista ao vídeo:

Agora em seu terceiro ano consecutivo, esta experiência da moda continua a desafiar a tradição e redefinir o que é ser sexy. Apresentando uma linha de modelos, atores, performers e mais estreantes nos estilos mais atuais do Savage X Fenty, o show repleto de estrelas é um evento visualmente impressionante e épico que eleva novamente o nível com performances especiais de alguns dos maiores nomes na música. Rihanna é a produtora executiva e diretora de criação do "Savage X Fenty Show Vol. 3".

Para o lançamento do desfile, a linha Savage X Fenty Show Vol. 3 Collection estará disponível para compras no site Savage X Fenty a partir de 24 de setembro, com tamanhos variando de 32 a 46 e do A ao H em tamanho do bojo (até o tamanho 46DDD / 42H e do PP ao GGG / P - GGGG). Uma celebração do corpo e do movimento, a coleção apresenta linhas fortes que traçam os contornos do corpo e silhuetas não convencionais que ultrapassam os limites da individualidade para trazer à tona a atitude feroz presente em todos os corpos. As duas últimas edições do "Savage x Fenty Show" estão disponíveis no Amazon Prime Vídeo; assista aos trailers: