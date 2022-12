Sarau do Povo da Noite realiza último evento do ano na Casa Flow, em Belém

O desejo de falar poemas e dividir o prazer de ler e escrever poesia foi o impulso para a criação do Sarau do Povo da Noite, evento que surgiu em 2017, em Belém, e completou cinco de atividade em 2022. O grupo organizador realiza nesta quinta-feira (8) o último sarau do ano, na Casa Flow, localizada na avenida Conselheiro Furtado, nº 2956, entre 14 de abril e Tv. Castelo Branco.

Como já é tradição, o foco da programação é ser um espaço aberto para declamações e performances poéticas, sem inscrição prévia e sem ordem de apresentação determinada. No Sarau do Povo da Noite todos que chegam são parte do evento.

Para a poeta e cientista política Naiana Cruz, uma das fundadoras do sarau, a principal característica do Povo da Noite é o fato de que todas as pessoas que participam são tratadas da mesma maneira. “No sarau não há distinção entre artistas que já possuem experiência em declamação e pessoas que estão mostrando pela primeira seus poemas a um público. O que importa é ser um espaço em que as pessoas se sintam à vontade para falar e ser escutadas. E elas se sentem”, afirma a organizadora.

O ano de 2022, para a historiadora e poeta Roberta Tavares, foi bastante produtivo para o grupo organizador. “Fizemos sarau em vários espaços e participamos de várias programações. o plano para o ano que vem é manter esse caráter itinerante pela cidade e até fora dela. Manter o sarau como um sinônimo de programação em que as pessoas vão dizer e ouvir poesia, uma referência de espaço onde a poesia é central, é protagonista”, explica.