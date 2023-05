Samuel de Assis nega que é sapiossexual: 'Uma mentira absurda, nem sei o que isso significa'

Samuel de Assis, aos 40 anos, alcança sucesso como Benjamin na novela "Vai na Fé", da Globo, e, mesmo com a fama, o ator consegue manter sua vida pessoal de maneira discreta, despertando ainda mais interesse do público sobre seu status de relacionamento. Em uma entrevista à revista Quem, o artista desmentiu os boatos de que teria se autodefinido como sapiossexual.

VEJA MAIS

"Isso é uma mentira absurda que inventaram. Na verdade, nem sei o que isso significa. Não faço ideia de como isso surgiu", desmentiu Samuel de Assis.

"Me perguntaram uma vez o que uma pessoa precisa ter para me atrair, e eu disse que a pessoa precisa ter autoconhecimento. Se for alguém em tratamento psicológico, já está no caminho certo para me conquistar. Acho que é isso. Foi só isso que eu falei, mas não sei qual é a relação disso com sapiossexual. Nem sei o que isso significa", justifica.

O que é ser sapiossexual?

Sapiossexual é um termo usado para descrever pessoas que se sentem atraídas apenas por indivíduos inteligentes, com um alto nível intelectual. Essa nomenclatura ganhou destaque quando Key Alves, participante do Big Brother Brasil 23, se declarou sapiosexual. A ex-atleta, que vende conteúdo sensual online e admitiu nunca ter lido um livro, afirmou ser sapiosexual no programa.