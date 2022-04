Sampleados “Especial Marajó” estreia hoje no Youtube

Hoje, 22, o Sampleados estreia um episódio gravado no interior do Pará. A websérie libera o episódio “Especial Marajó”, gravado em Soure, a partir das 20 horas, no canal da Platô no Youtube.

Dividida em três capítulos, a edição no Marajó, terá um total de 17 minutos. Gravada em 2021, 30 pessoas fizeram parte da produção. No elenco, tem as cantoras Fênix Ribeiro, da Cia do Calypso, Júlia Passos, e o DJ Will Love, ex-Gang do do Eletro, dividindo o protagonismo com os artistas do Marajó selecionados nas audições no mesmo ano. Ticyane Silva, que interpreta a ‘Vaqueira Apaixonada’, Mc Recruta, Gil Marajoara, Everaldo do Cruzeirinho e Marcela Martins, além de personagens da cidade como o Madson, o Embaixador do Marajó, foram os escolhidos.

“Foi uma experiência mística gravar no Marajó. Porque lá tudo é encantado né? Muitas coisas sobrenaturais aconteceram. O que a gente gostou foi de poder envolver a cidade, os influenciadores, os poetas, compositores, grupos de dança, artistas e cantores. Foi abraçar a cidade e ver que ela abraçou a gente de volta. Então todo mundo deu suporte, todo mundo apoiou, teve gente que emprestou cavalo, outros moto. A gente mandou confeccionar figurinos na cidade. Essa aqui foi a melhor experiência, a de confraternização, união de forças, todo mundo pela cultura e pelo Marajó”, avaliou Léo Platô, que dirige, filma e edita o Sampleados. A produção musical é assinada por William Love e o roteiro colaborativo por Aline Xana, William e Leo.

Fazendo a sua estreia no Sampleados, Júlia Passos, dá vida a Morena Cheirosa. Ela é um esquema romântico do vaqueiro. “Como é um amor de contrabando, eles são livres pra amar quem quiser”, contou Léo Platô.

Ele ainda adiantou que Morena se apega ao vaqueiro. Porém, a sereia o leva para o mundo místico e será necessário a intervenção do Pajé junto com as forças da natureza, para trazer o vaqueiro de volta.

Em uma das cenas e Morena e o vaqueiro acordam no galinheiro.

Na história, uma sereia vai passar um final de semana nas praias de Soure. Nas imagens, serão apresentados diversos ‘Marajós’, da paisagem rural das fazendas às aparelhagens de Tecnobrega da cidade. Além do ritmo, o audiovisual ainda trará muito Carimbó.

“Esse projeto representa um marco de passagem na minha vida. A Júlia Passos era uma no Sampleados e hoje, após a agravação e do lançamento, com certeza serei outra. Mais experiente, com um matéria bom, visibilidade boa, com a possibilidade de ter misturado o meu trabalho com de tantos outros profissionais”, avaliou a artista.

Júlia Passos confessou que há algum tempo tinha o desejo de participar da websérie, mas o convite veio apenas ano passado.

A parceria com uma associação de Carimbó local, colocou a comunidade inserida no roteiro, interagindo com aqueles que ainda vivem a cultura no cotidiano. Além da valorização, é possível encontrar o ensino do ritmo, em uma linguagem simples e didática

Os próximos filmes serão o “Especial de São João”, “TecnoLove’ e finalizando com o “Especial de Ribeirinho”. “Vão acontecer até o final do ano, o próximo especial vai ser gravado em Icoaraci, depois em Abaetetuba e a gente finaliza com o especial do ribeirinho em Portel. Que a gente vai mostrar a chegada da luz na casa do ribeirinho, onde ele deixa de bater o açaí na manivela e começa a bater na máquina porque chegou energia”, explica Léo Platô.

Agende-se

Lançamento do filme Sampleados especial de Marajó

Data: hoje, 22

Hora: 20h

Local: Youtube Platô (https://www.youtube.com/c/TvPlat%C3%B4)

Informações: @tvplato