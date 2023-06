Samba-enredo da Matinha vai homenagear humorista paraense Epaminondas Gustavo

A Escola de Samba da Matinha promete emocionar o público paraense no carnaval de 2024. O presidente da entidade, Rodolfo Trindade, revelou nesta terça-feira (20) que o samba-enredo do próximo desfile vai homenagear o juiz paraense Cláudio Rendeiro, que ficou famoso pelo personagem humorístico Epaminondas Gustavo, que faleceu em 2021 por conta da covid-19.

Com o título “Epaminondas Gustavo - Chama o pessoá que o caboclo de Odivela vai passar”, o enredo deve contar os passos mais importantes da trajetória do Cláudio até se tornar o famoso humorista, conta Trindade.

“Vamos falar da criação dele, onde nasceu, que foi em São Caetano de Odivelas, até ele se transformar em um grande juiz. A partir daí, vamos retratar na última parte do enredo o sonho dele, que era ser humorista, que ele conseguiu realizar. Enfim, vamos retratar toda a vida do Epaminondas Gustavo, desde o Cláudio Rendeiro de São Caetano de Odivelas, passando pela magistratura, e finalizando com o humorista que ele foi conhecido em todo o Pará e no Brasil”, explica o presidente.

Para o cantor paraense e grande amigo do humorista, Adilson Alcântara, a homenagem é importante para valorizar a memória dos feitos de Epaminondas nos tribunais e nos palcos. “É fundamental que possamos homenagear uma figura que foi de extrema importância no judiciário e no humor, em que ele quebra paradigma com essa mistura, além de que ele era muito amado pelo povo paraense”, declara.

“Em vida, acho que ele estaria muito emocionado contando os dias para o dia do desfile. Ele seria eternamente grato por essa homenagem, que é muito importante e é muito honrosa para qualquer artista”, afirma Alcântara.

Relação de Epaminondas com a Matinha

A escola tinha uma relação de parceria e gratidão com o humorista. Rodolfo relembra quando o juiz ajudou nos custos do desfile da Matinha em 2019. Na ocasião, o tema tratado foi o combate ao trabalho infantil. “Quando levamos à avenida o enredo inédito, nos aproximamos, pois ele era padrinho dessa causa. Mas aí, ele acabou se tornando também padrinho da Matinha. Em 2019, ele realizou dois shows de comédia no Teatro Margarida Schivasappa e a renda foi toda revertida para o carnaval da nossa agremiação”, fala saudoso.

“O juiz Cláudio Rendeiro era uma pessoa bastante caridosa, boa de coração, humana, sensível à realidade do nosso estado, da nossa gente. Era um caboclo que conhecia muito bem a nossa terra. Por conta do trabalho dele, que sempre se envolvia com o trabalho social, intercedendo em favor dos mais carentes, ele é merecedor desta homenagem. E a Matinha vai para a avenida em 2024 com muito orgulho”, finaliza.