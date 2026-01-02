Capa Jornal Amazônia
Sam Smith passa réveillon na Amazônia e surpreende fãs nas redes; veja

Cantor britânico publicou imagens da Floresta Amazônica, mostrou a paisagem da região e usou roupa verde na virada do ano

Hannah Franco
fonte

Sam Smith aparece na Amazônia durante o réveillon e surpreende seguidores (Reprodução/Instagram)

O cantor britânico Sam Smith surpreendeu fãs ao revelar que passou a virada do ano na Amazônia. A informação foi divulgada pelo próprio artista em uma publicação feita na última quinta-feira (1º/1) em seu perfil no Instagram, onde compartilhou registros da paisagem e momentos do réveillon em meio à floresta.

Na legenda da postagem, Sam escreveu: “Feliz ano novo mundo. Com amor, direto da Amazônia”, acompanhando o texto com um emoji de besouro. As imagens mostram trechos do rio Amazonas, casas de comunidades ribeirinhas e um pequeno animal típico da região.

No carrossel de fotos, o cantor aparece usando uma roupa verde para celebrar a chegada de 2026. Entre os registros, também há a imagem de uma rã-flecha-venenosa amazônica.

Mesmo sem confirmação oficial sobre o local específico, muitos fãs celebraram a escolha pela Floresta Amazônica. “Não me importando em qual país ele escolheu pra passar a virada, mas achando legal pela escolha ser a Floresta Amazônica. Seja bem-vindo”, escreveu uma seguidora. “É um destino espetacular”, comentou outro usuário.

Sam Smith não foi o único artista internacional que decidiu passar o réveillon longe de casa. O cantor Shawn Mendes, por exemplo, está em Alagoas ao lado de Bruna Marquezine e outros amigos brasileiros. Os dois foram vistos passeando juntos e trocando beijos no estado.

Outra artista que está no Brasil é Rosalía. A cantora espanhola visitou a Rocinha, a Pedra do Sal e passou a virada do ano na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

